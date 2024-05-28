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    Водителей общественного транспорта будут штрафовать за высадку инвалидов-безбилетников

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    Госдума 28 мая единогласно приняла в третьем чтении закон, вводящий административную ответственность за высадку инвалидов-безбилетников из общественного транспорта. Их сделали таким же исключением, как и детей.

    Согласно поправкам, принудительная высадка инвалида I группы из автобуса, троллейбуса и трамвая будет наказываться административным штрафом, как это сейчас предусмотрено в случае с детьми младше 16 лет. Для водителей он составит 5 тысяч рублей, для должностного лица — от 20 до 30 тысяч рублей.

    «Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами», — комментировал инициативу председатель ГД Вячеслав Володин.

    Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Тогда же заработают поправки в Транспортный устав, подписанные Владимиром Путиным в августе 2023 года. Они запретили принудительно высаживать инвалидов первой группы, едущих без сопровождения, если они не имеют социальной карты или не могут оплатить проезд. Запрет высаживать детей-безбилетников приняли в 2021 году.

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    ГосдумаОбщественный транспортШтрафы
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