Водителей общественного транспорта будут штрафовать за высадку инвалидов-безбилетников

Госдума 28 мая единогласно приняла в третьем чтении закон, вводящий административную ответственность за высадку инвалидов-безбилетников из общественного транспорта. Их сделали таким же исключением, как и детей.



Согласно поправкам, принудительная высадка инвалида I группы из автобуса, троллейбуса и трамвая будет наказываться административным штрафом, как это сейчас предусмотрено в случае с детьми младше 16 лет. Для водителей он составит 5 тысяч рублей, для должностного лица — от 20 до 30 тысяч рублей.

«Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни. Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами», — комментировал инициативу председатель ГД Вячеслав Володин.