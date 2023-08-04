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    В России запретили высаживать из транспорта инвалидов-безбилетников

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    Безбилетников с первой группой инвалидности с 1 сентября запрещено принудительно высаживать из автобусов, трамваев и троллейбусов. Тех, кто вынудит их покинуть транспорт, ждет штраф.

    Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин 4 августа. Документ был представлен на рассмотрение в марте прошлого года, в июле 2023-го Госдума приняла его в третьем чтении.

    Сейчас запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, по какой-либо причине не оплативших проезд. С осени действие законодательной нормы распространят на инвалидов I группы, которые едут без сопровождающего.

    За нарушение предусмотрены административные штрафы: 5 тысяч рублей для водителя и от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц.

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