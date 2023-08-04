В России запретили высаживать из транспорта инвалидов-безбилетников

Безбилетников с первой группой инвалидности с 1 сентября запрещено принудительно высаживать из автобусов, трамваев и троллейбусов. Тех, кто вынудит их покинуть транспорт, ждет штраф.



Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин 4 августа. Документ был представлен на рассмотрение в марте прошлого года, в июле 2023-го Госдума приняла его в третьем чтении.

