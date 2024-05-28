Арестованному за покушение на банковские миллионы в Пушкине добавили статью

Второе уголовное дело возбуждено в отношении обвиняемого в подрыве банкомата в Пушкинском районе Петербурга. Старт ему дало то, что хранилось в квартире.
Как сообщили в
Полицейское следствие возбудило дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (
Овчинников находится под стражей. В следственный изолятор он угодил с обвинением в покушении на кражу в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина устроил подрыв банкомата в банке на Павловском шоссе в ночь на 20 мая, но ушёл с пустыми руками. Нетронутыми остались 4,8 миллиона рублей. Манипуляции у банкоматов попали на видео.