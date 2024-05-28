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    Арестованному за покушение на банковские миллионы в Пушкине добавили статью

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    Второе уголовное дело возбуждено в отношении обвиняемого в подрыве банкомата в Пушкинском районе Петербурга. Старт ему дало то, что хранилось в квартире.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 мая, согласно результатам экспертизы, при обыске в квартире 38-летнего Антона Овчинникова в Шушарах были найдены более 800 граммов пластида и взрыватели ручных осколочных гранат.

    Полицейское следствие возбудило дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (222.1 УК).

    Овчинников находится под стражей. В следственный изолятор он угодил с обвинением в покушении на кражу в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина устроил подрыв банкомата в банке на Павловском шоссе в ночь на 20 мая, но ушёл с пустыми руками. Нетронутыми остались 4,8 миллиона рублей. Манипуляции у банкоматов попали на видео.

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