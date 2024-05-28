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    На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС

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    На территории Украины больше нет ни одной теплоэлектростанции, которая бы не была повреждена или уничтожена, гражданам нужно быть готовыми к тому, что ограничения потребления электроэнергии надолго останутся частью жизни. Об этом 28 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на Юрия Бойко — члена наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго».

    По его словам, всего в результате военных действий было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей — это около 40% от имеющихся в системе. Большие потери и у гидроэнергетики, заявил Юрий Бойко, уточнив, что две электростанции полностью не работают.

    Представитель «Укрэнерго» рассказал, что сейчас на долю ТЭС приходится производство всего 5% электроэнергии вместо 30%. В теплый период спрос на электроэнергию в стране снизился, однако с наступлением летней жары нагрузка на систему снова возрастет. «Следует готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни», — констатировал Юрий Бойко.

    В последний раз премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения.

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