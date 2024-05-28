На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС

На территории Украины больше нет ни одной теплоэлектростанции, которая бы не была повреждена или уничтожена, гражданам нужно быть готовыми к тому, что ограничения потребления электроэнергии надолго останутся частью жизни. Об этом 28 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на Юрия Бойко — члена наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго».

По его словам, всего в результате военных действий было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей — это около 40% от имеющихся в системе. Большие потери и у гидроэнергетики, заявил Юрий Бойко, уточнив, что две электростанции полностью не работают.