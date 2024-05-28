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    УСБ подозревает пятерых полицейских в незаконной легализации мигрантов

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    Оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти установили пятерых полицейских, которых подозревают в незаконной легализации мигрантов. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ведомства.

    Напомним, ранее полиция сообщила о задержании группы, занимавшейся легализацией мигрантов. Известно, что за полтора года ее участники «помогли» примерно 400 иностранцам. За свои услуги участники группы получали от 8,5 до 15 тысяч рублей с человека.

    При задержании группы в Курортном районе выяснилось, что к незаконной деятельности могли быть причастны и правоохранители. К расследованию привлекли УСБ. У сотрудников органов внутренних дел проведены обыски — дома и на работе.

    «Указанные сотрудники переданы в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий», — сообщил заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России Дмитрий Стокрацкий.

    Помимо этого, у 58-летнего уроженца Азербайджана, которого полицейские видят организатором схемы, нашли наркотики.

    ГУ МВД России

    Сверток с запретным был обнаружен при обыске в «Форде» мужчины. Он заявил, что изъятое предназначалось для личного употребления.

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    УСБ МВДЛегализация мигрантов
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