УСБ подозревает пятерых полицейских в незаконной легализации мигрантов

Оперативники управления собственной безопасности
Напомним, ранее полиция сообщила о задержании группы, занимавшейся легализацией мигрантов. Известно, что за полтора года ее участники «помогли» примерно 400 иностранцам. За свои услуги участники группы получали от 8,5 до 15 тысяч рублей с человека.
При задержании группы в Курортном районе выяснилось, что к незаконной деятельности могли быть причастны и правоохранители. К расследованию привлекли УСБ. У сотрудников органов внутренних дел проведены обыски — дома и на работе.
«Указанные сотрудники переданы в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий», — сообщил заместитель начальника управления информации и общественных связей
Помимо этого, у
Сверток с запретным был обнаружен при обыске в «Форде» мужчины. Он заявил, что изъятое предназначалось для личного употребления.