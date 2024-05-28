УСБ подозревает пятерых полицейских в незаконной легализации мигрантов

Оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти установили пятерых полицейских, которых подозревают в незаконной легализации мигрантов. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, ранее полиция сообщила о задержании группы, занимавшейся легализацией мигрантов. Известно, что за полтора года ее участники «помогли» примерно 400 иностранцам. За свои услуги участники группы получали от 8,5 до 15 тысяч рублей с человека.



При задержании группы в Курортном районе выяснилось, что к незаконной деятельности могли быть причастны и правоохранители. К расследованию привлекли УСБ. У сотрудников органов внутренних дел проведены обыски — дома и на работе.