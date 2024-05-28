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    В Петербурге проводят обыски и задержания по делу о легализации 400 мигрантов, полиция показывает видео

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    В Курортном районе Петербурга полиция накрыла организованную группу, создавшую канал нелегальной миграции. За полтора года злоумышленники легализовали около 400 иностранных граждан. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 28 мая.

    ГУ МВД России

    Для получения фиктивной прописки в официальные бланки уведомлений о прибытии мигрантов вносились заведомо недостоверные сведения об их адресах регистрации. Затем документы подавались в отдел по вопросам миграции района. За свои услуги бизнесмены брали от 8,5 тысячи до 15 тысяч рублей. Как выяснилось, возглавлял группу 58-летний уроженец Азербайджана. Также к незаконной деятельности могли быть причастны сотрудники органов внутренних дел.

    Сегодня правоохранители проводят задержания и масштабные обыски по всем установленным адресам незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации».

    В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении двух уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц). С 2023 года преступный доход соучастников составил не менее 5 миллионов 790 тысяч рублей.

    В апреле «Фонтанка» писала, что двое петербуржцев на протяжении пяти лет ставили иностранцев на фиктивный учет в свои квартиры в Московском, Адмиралтейском и Василеостровском районах. За все время у двух местных жителей оказалось не меньше 80 клиентов.

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