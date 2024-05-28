В Петербурге проводят обыски и задержания по делу о легализации 400 мигрантов, полиция показывает видео

В Курортном районе Петербурга полиция накрыла организованную группу, создавшую канал нелегальной миграции. За полтора года злоумышленники легализовали около
ГУ МВД России
Для получения фиктивной прописки в официальные бланки уведомлений о прибытии мигрантов вносились заведомо недостоверные сведения об их адресах регистрации. Затем документы подавались в отдел по вопросам миграции района. За свои услуги бизнесмены брали от
Сегодня правоохранители проводят задержания и масштабные обыски по всем установленным адресам незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации».
В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении двух уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного
В апреле «Фонтанка» писала, что двое петербуржцев на протяжении пяти лет ставили иностранцев на фиктивный учет в свои квартиры в Московском, Адмиралтейском и Василеостровском районах. За все время у двух местных жителей оказалось не меньше