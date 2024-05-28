В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары и «желтый» уровень — из-за высокого риска пожаров. Об этом 28 мая сообщает городское правительство.
«Оранжевый» уровень означает опасную погоду. Предупреждение действует до 12 часов 30 мая. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 7–10 градусов выше нормы.
Также объявлен «желтый» уровень пожарной опасности до 20 часов 28 мая в связи с грозами.
Напомним, гроза остудила почти
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