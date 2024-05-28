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    В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

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    В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары и «желтый» уровень — из-за высокого риска пожаров. Об этом 28 мая сообщает городское правительство.

    «Оранжевый» уровень означает опасную погоду. Предупреждение действует до 12 часов 30 мая. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 7–10 градусов выше нормы.

    Также объявлен «желтый» уровень пожарной опасности до 20 часов 28 мая в связи с грозами.

    Напомним, гроза остудила почти 30-градусную жару, накрывшую Петербург 28 мая. Тучи начали собираться над отдельными районами в третьем часу дня, к трем начало греметь и в центре. Грозы, как отмечали синоптики, подбираются к городу с юга.

    Сильный град прошел в Красногвардейском районе Петербурга — видео от читателей «Фонтанки» смотрите здесь.

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