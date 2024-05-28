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    Прокуратура Красноярского края прокомментировала информацию об изъятии «Вредных советов» Остера из продажи

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    Прокуратура Красноярского края 28 мая сообщила, что не намерена направлять исковое заявление в суд с требованием об изъятии и уничтожении тиража книги Григория Остера «Вредные советы».

    «Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», — говорится в заявлении ведомства.

    Накануне в СМИ распространилась информация о том, что детскую книгу писателя Григория Остера «Вредные советы» потребовали убрать из продажи в Каратузском районе Красноярского края — якобы у правоохранителей возникли претензии к иллюстрациям в издании и отсутствию возрастной маркировки.

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