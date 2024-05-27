ТАСС: в Красноярском крае «Вредные советы» Остера потребовали убрать из продажи из-за иллюстраций

Детскую книгу писателя Григория Остера «Вредные советы» потребовали убрать из продажи в Каратузском районе Красноярского края. Претензии у правоохранителей возникли к иллюстрациям в издании и отсутствии возрастной маркировки. Претензий к тексту и автору нет, пишет 27 мая ТАСС со ссылкой на знакомый с ходом прокурорской проверки источник.



Собеседник агентства сообщил, что, со слов сотрудников магазина, иллюстрации в книге вызвали вопросы у прокуратуры. По мнению надзорного ведомства, которое официально не комментировало ситуацию, изображения «содержали сцены насилия и могли вызвать у детей чувство страха».

