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    ТАСС: в Красноярском крае «Вредные советы» Остера потребовали убрать из продажи из-за иллюстраций

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    Детскую книгу писателя Григория Остера «Вредные советы» потребовали убрать из продажи в Каратузском районе Красноярского края. Претензии у правоохранителей возникли к иллюстрациям в издании и отсутствии возрастной маркировки. Претензий к тексту и автору нет, пишет 27 мая ТАСС со ссылкой на знакомый с ходом прокурорской проверки источник.

    Собеседник агентства сообщил, что, со слов сотрудников магазина, иллюстрации в книге вызвали вопросы у прокуратуры. По мнению надзорного ведомства, которое официально не комментировало ситуацию, изображения «содержали сцены насилия и могли вызвать у детей чувство страха».

    «К тому же ни изготовитель, ни продавец не обозначили возраст, с которого эту книгу могут читать дети, что является требованием законодательства», — добавил источник.

    «Вредные советы» Остера — сборник иронических стихотворений для детей, показывающий, что может случиться в случае их непослушания. В восьмидесятые годы они публиковались в разных журналах, а первый сборник вышел в 1990 году, после чего «Вредные советы» неоднократно переиздавались.

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