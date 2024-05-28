    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-з

    765мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.69eur96.3

    Ливень в Петербурге был короток, но заставил гонять воду на четырех крупных проспектах

    689
    1 комментарий
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Гроза с ливнем и градом 28 мая не продлилась в Петербурге долго, но успела организовать потоп на дорогах в нескольких районах. В петербургском Водоканале объяснили, почему вода не успевает уходить.

    Кратковременные скопления воды из-за сверхрасчетного дождя сегодня зафиксировали по нескольким адресам: у дома 78 по проспекту Маршала Блюхера, на шоссе Революции возле домов 58 и 20, у домов 46 и 35 по проспекту Энергетиков, а также на проспекте Энгельса, 133, рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Туда были направлены бригады Водоканала, чтобы отвести воду с проезжей части.

    На шоссе Революции и проспекте Энергетиков сегодня прошел не только ливень, но и град. Видео, как это было, с «Фонтанкой» делились читатели. Проезжая часть шоссе Революции была похожа на море с волнами от проезжающих машин и градинами вместо морской пены.

    читательница «Фонтанки» Ольга

    Даже после окончания ливня водителям какое-то время приходилось рассекать по лужам, разлившимся по дороге.

    читатель «Фонтанки» Дмитрий

    Как поясняют в Водоканале, канализационная система в Петербурга рассчитана максимум на 7,2 мм осадков за 20 мин. При сверхрасчетных ливнях она не может сразу принять весь объем стоков, начиная быстро заполняться и местами переполняться. Из-за этого на улицах образуются скопления воды. О них можно сообщить по телефонам: 004 и 305–09–09, и на место вышлют бригаду. После того, как дождь закончится, система водоотведения в течение нескольких часов принимает весь объем воды.

    ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

    «Городская система водоотведения города находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме», — подчеркнули пресс-службе предприятия.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПогода в ПетербургеГрозаЛивень
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close