Ливень в Петербурге был короток, но заставил гонять воду на четырех крупных проспектах

Гроза с ливнем и градом 28 мая не продлилась в Петербурге долго, но успела организовать потоп на дорогах в нескольких районах. В петербургском Водоканале объяснили, почему вода не успевает уходить.



Кратковременные скопления воды из-за сверхрасчетного дождя сегодня зафиксировали по нескольким адресам: у дома 78 по проспекту Маршала Блюхера, на шоссе Революции возле домов 58 и 20, у домов 46 и 35 по проспекту Энергетиков, а также на проспекте Энгельса, 133, рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Туда были направлены бригады Водоканала, чтобы отвести воду с проезжей части.