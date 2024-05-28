Мальцевский рынок станет гастрономическим пространством. Управлением займется команда «Василеостровского»

В центре Петербурга появится новое гастрономическое пространство. Как сообщает 28 мая газета «Коммерсант», Мальцевский рынок перешел в управление «Агна груп» Александра Шавлиашвили, чья команда сейчас является оператором Василеостровского и Московского рынков.
По словам предпринимателя, торговая функция и действующие арендаторы Мальцевского рынка сохранятся, а на некоторых площадях откроются ресторанные зоны. Реконструкцию здания планируют начать в 2025 году и завершить в течение года.
Мальцевский рынок был построен в 1914–1915 годах. В 2022 году после нескольких лет судов его выкупила у города компания «Аврора Инвест».
Владелец «Агна груп» Александр Шавлиашвили ранее работал в Ginza Project и занимался организацией питания во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Петербурге.
В управлении «Агна груп» сейчас находятся Василеостровский и Московский рынки, а также ресторан Aga в бизнес-центре «Арена холл» на проспекте Добролюбова. Кроме того, компания оказывает услуги кейтеринга и клининга в спортивном комплексе «Юбилейный».