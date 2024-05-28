Мальцевский рынок станет гастрономическим пространством. Управлением займется команда «Василеостровского»

В центре Петербурга появится новое гастрономическое пространство. Как сообщает 28 мая газета «Коммерсант», Мальцевский рынок перешел в управление «Агна груп» Александра Шавлиашвили, чья команда сейчас является оператором Василеостровского и Московского рынков.



По словам предпринимателя, торговая функция и действующие арендаторы Мальцевского рынка сохранятся, а на некоторых площадях откроются ресторанные зоны. Реконструкцию здания планируют начать в 2025 году и завершить в течение года.

Мальцевский рынок был построен в 1914–1915 годах. В 2022 году после нескольких лет судов его выкупила у города компания «Аврора Инвест».

