Кто тут гражданин. Как адвокаты в Петербурге заставляют полицию извиняться

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Несколько адвокатов в судах Петербурга добились признания того, что их незаконно не пускали в отделения полиции к задержанным. Теперь остро встал вопрос об извинениях. И это не блажь.

Горсуд Петербурга разбирается с административным делом, по которому адвокат Алексей Калугин требует извинений от сотрудников 3-го отдела полиции в Калининском районе или начальника районного управления. Суд первой инстанции встал на сторону адвоката, сославшись на министерский приказ, но в УМВД парировали — во-первых, приказ только для МВД приказ и применяется по воле министерских сотрудников, а не суда. А во-вторых, как адвокат Калугин не очень-то и гражданин.

Зря не пустили Истоки дела лежат в том периоде, когда в Петербурге еще случались более-менее массовые акции протеста против чего-либо. В какой-то момент после задержаний сотрудники полиции перестали беспроблемно пускать в отделы защитников. Вот, например, материал «Фонтанки» от апреля 2021 года, когда после акции протеста десятки задержанных часами ждали своих адвокатов в отделах по всему городу, а защитники стояли под дверьми ОВД. Тогда адвокатская палата обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека, планировались письма главе регионального управления МВД Роману Плугину и прочие жалобы. Как рассказал «Фонтанке» адвокат Никита Тарасов, который в судах представляет адвокатскую палату Петербурга, с его точки зрения, эффективней оказывается пробовать решить проблему через суд. Прокуратура и МВД, как правило, в жалобах отказывают, а уже после таких отказов увеличивается вероятность, что и в суде заявление не устоит.

На сегодняшний день несколько адвокатов и их представителей добились положительных решений о том, что их недопуск в отдел к задержанному по административному делу был незаконным. Калугин, например, приехал к организатору акции, приуроченной к 104-й годовщине Октябрьской революции, Андрею Дмитриеву, которого задержали недалеко от площади Ленина 7 ноября 2021 года и отвезли в 3-й отдел полиции Калининского района. Адвокат приехал на место даже раньше своего доверителя, показал удостоверение и ордер. В холле отдела общение Дмитриева с Калугиным проходило беспрепятственно, однако затем «другоросса» отвели за железные двери, оставив Калугина снаружи, мол, в дежурную часть посторонние не допускаются.



Протокол на Дмитриева составлялся без участия адвоката, он с ним ознакомился и прямо там на нём написал: «защитника не пустили». Позже суд учел это обстоятельство как явно выраженное желание задержанного проходить все процедуры в присутствии адвоката. Эта же пометка помогла Дмитриеву вовсе избежать привлечения к ответственности — суд вернул в отдел протокол о нарушении как оформленный с неустранимыми судом недостатками, в том числе потому, что задержанный был лишен права на защиту.

Суд по административному иску подробно разбирался в том, что происходило в отделе. В том числе были просмотрены записи с камер. Также были приглашены и опрошены ответчики. Оперативный дежурный рассказал, как адвоката не пустили внутрь, участковый поделился, что события помнит плохо. Когда его попросили указать на присутствующего в зале истца, высокого и молодого человека, он уверенно обратил взор на его представителя, лет на 30 старше — «Фонтанка» видела обоих, поверьте, перепутать невозможно.



В общем, суд встал на сторону Калугина, как и в случае с адвокатом Луизой Магомедовой. Она пыталась защищать сразу группу задержанных на пацифистской акции 2 апреля 2022 года. Магомедову не пустили на порог отдела, она составила акт о недопуске, оставила жалобу в прокуратуре и обратилась в адвокатскую палату, прибывший на место представитель оформил акт о нарушении профессиональных прав защитника. Сверху всего этого также была приложена видеозапись, а в суде опрошены доверители Магомедовой, которые в протоколах о нарушении тоже писали, что к ним не пустили защитника. Действия 16-го отдела полиции Василеостровского района были признаны незаконными. И Магомедова, и Калугин прошли вышестоящие инстанции, решения вступили в силу.



Адвокат — не гражданин Вслед за решением о незаконности самих действий адвокаты сели ждать последствий. Как указано судом в одном из решений, «в случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан полиция обязана в пределах своих полномочий принять меры по восстановлению нарушенных прав и свобод». Полномочий в этом случае не то чтобы много, но о существовании приказа «О порядке принесения извинений гражданину» адвокатам известно. Он короткий и в целом понятный — если проверка по жалобе или суд выявили нарушение, то извинения гражданину приносятся в течение месяца нарушившим сотрудником или его начальником и в том виде, в котором пожелает гражданин.



И Калугин, и Магомедова после судов обратились к МВД через электронную почту с вопросом — хотим «мер по восстановлению прав и свобод». Магомедовой ответил представитель УМВД по доверенности, старший юрисконсульт извинился за коллег из 16-го отдела. Но приказ есть приказ, и не могла адвокат и ее представители смириться с тем, что разбирается с вопросом правовая группа управления, а не те, кто закон нарушил. Она написала письмо на имя Плугина и указала, что, во-первых, месяц давно истек, а во-вторых, ну причем тут юрисконсульт, если прописано прямо, что извиняться должны непосредственно нарушитель или его начальник. Ответ пришел снова из района: «По факту принесения извинений неуполномоченным лицом проведена служебная проверка, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности». А следом идут извинения за подписью начальника районного управления.



Калугин вовремя извинения тоже не получил и написал в Калининский район, откуда ему ответили, что решение о незаконности ушло в кассацию, и поэтому все его требования преждевременны. Тогда было принято решение обращаться в суд уже по факту неисполненных из приказа указаний. Пока шло рассмотрение, Калугин выиграл и в кассации, так что суд признал отказ извиняться незаконным и велел дать адвокату то, чего он хочет.

Управление решило это решение обжаловать и сослалось в апелляции (текст есть в распоряжении «Фонтанки») на такие доводы:



Судом не учтено, что извиняется орган внутренних дел по своей инициативе и приказ касается мер реагирования со стороны этого органа, а не суда. Извинения приносятся гражданину, а Калугин выступал в качестве адвоката. Стоит ли говорить, что в ожидании заседания по этой жалобе в коридоре суда коллеги шутя называли Магомедову исключительно гражданином, а Калугина, соответственно, таким не являющимся. Прозвучало это и в процессе. Председательствующая, кажется, даже вздрогнула, когда выяснилось, что по логике УМВД Калугин — не гражданин. Отметим, что приказ распространяется не только на граждан, но и на иностранцев и тех, у кого нет вообще никакого гражданства.



Адвокаты показали суду кейс Магомедовой, чем внесли в процесс сумбур — представитель МВД настаивала, что пусть перед другим адвокатом и извинились, но это всё равно совершенно другой процесс и отношения к текущему не имеет. Кроме того, юрист предположила, что извинения юрисконсульта были принесены ошибочно. Не в том плане, что не от того лица, а в том, что вообще никто извиняться был не должен. Для урегулирования разночтений суд велел истребовать материалы проверок и выяснить общую правовую позицию МВД — почему в одном районе извинились, а в другом нет. Заседание перенесли на 19 июня. Магомедова и ее коллеги теперь шутят, что, возможно, ей придет очередное письмо с общим посылом: «Вы, конечно, извините, но мы больше не извиняемся».



Адвокат Тарасов, который входит в комиссию по защите профессиональных прав своих коллег по палате, в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что работа ведется системная и дело, конечно, не в том, что у адвокатов какое-то особо чувствительное самолюбие.

«Как сам факт признания судом недопуска незаконным, так и извинения за него начальника УМВД создают высокий превентивный эффект. Иными словами, сотрудники полиции в следующий раз крепко подумают перед тем, как принимать решение о допуске адвоката», — считает Тарасов. В противном случае МВД будет вынуждено тратить ресурсы и время на судебные тяжбы, а начальники районов подписывать извинительные письма, что вряд ли доставляет им удовольствие, добавил защитник.



В настоящее время, по данным комиссии, пять решений о незаконном недопуске вступили в силу, еще одно в стадии апелляции. Гражданином пока остается только Магомедова.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

