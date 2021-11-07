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Акция в честь годовщины Октября закончилась, задержания продолжаются. В отдел доставили четырёх нацболов

Четверо членов «Другой России» задержаны в Петербурге

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Четверо членов незарегистрированной партии «Другая Россия» задержаны в Петербурге после акции, приуроченной к 104-й годовщине Октябрьской революции. Об этом «Фонтанке» 7 ноября сообщал координатор организации Андрей Дмитриев, который и сам оказался в отделе полиции.

По словам Дмитриева, немногим позже трёх часов дня полицейские остановили его и троих его соратников в парке Лесотехнической академии, в десяти минутах езды от площади Ленина, где в воскресенье около ста человек возложили цветы в честь памятной даты. Поинтересовались митингом, пригласили проехать в отдел.

Четырёх активистов доставили на Тихорецкий проспект, 14/2. Что именно им вменяют, пока непонятно.

Также в компании полицейских после акции оказался лидер незарегистрированной партии «РОТ Фронт» Виктор Тюлькин.

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Комментарии (7)

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Суда по выступившим тут товарищам имеет смысл 7 ноября сделать днем Шарикова и Швондера или Днем Совка. С праздником, дорогие пенсионеры! Берегите себя, накатывайте дома. Надеюсь 72-й и 777 портвейны, а также Агдам с советским Вермутом для вас в народные универсамы заблаговременно завезли в достатке. К этому еще закусь из советской колбасы - м-м-м, никакой коронавирус не выдержит, проблюется и скопытится тут же….
VKuser1708951
С Праздником годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, товарищи!
Память о том, что общество можно строить на принципах справедливости - это то, чего до одури боится современная власть и "элитка". Поэтому и давят любые ростки возрождения социалистической идеи.
тов
За Родину!

За Сталина!
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