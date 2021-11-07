Акция в честь годовщины Октября закончилась, задержания продолжаются. В отдел доставили четырёх нацболов

Четверо членов незарегистрированной партии «Другая Россия» задержаны в Петербурге после акции, приуроченной к 104-й годовщине Октябрьской революции. Об этом «Фонтанке» 7 ноября сообщал координатор организации Андрей Дмитриев, который и сам оказался в отделе полиции.



По словам Дмитриева, немногим позже трёх часов дня полицейские остановили его и троих его соратников в парке Лесотехнической академии, в десяти минутах езды от площади Ленина, где в воскресенье около ста человек возложили цветы в честь памятной даты. Поинтересовались митингом, пригласили проехать в отдел.