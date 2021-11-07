В Петербурге после акции к годовщине Октября в полицию увезли лидера «РОТ Фронт»

Лидер незарегистрированной партии «РОТ Фронт», секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин задержан после акции, приуроченной к годовщине Октябрьской революции в Петербурге. Об этом 7 ноября сообщили в РКРП.



Как рассказали коммунисты, акция с возложением цветов прошла у памятника Владимиру Ленину на одноимённой площади. Полицейские присматривали за порядком, но мероприятие не прерывали. Уже после его завершения машину, в которой ехал Виктор Тюлькин и один из лидеров незарегистрированного объединения «Другая Россия» Андрей Дмитриев, остановили сотрудники ДПС. В телеграм-каналах активистов уточняют, что Тюлькина доставили в третий отдел полиции.