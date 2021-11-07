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В Петербурге после акции к годовщине Октября в полицию увезли лидера «РОТ Фронт»

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Лидер незарегистрированной партии «РОТ Фронт», секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин задержан после акции, приуроченной к годовщине Октябрьской революции в Петербурге. Об этом 7 ноября сообщили в РКРП.

Как рассказали коммунисты, акция с возложением цветов прошла у памятника Владимиру Ленину на одноимённой площади. Полицейские присматривали за порядком, но мероприятие не прерывали. Уже после его завершения машину, в которой ехал Виктор Тюлькин и один из лидеров незарегистрированного объединения «Другая Россия» Андрей Дмитриев, остановили сотрудники ДПС. В телеграм-каналах активистов уточняют, что Тюлькина доставили в третий отдел полиции.

Своё мероприятие в честь 104-й годовщины Октябрьской революции около полудня традиционно провели у крейсера «Аврора» представители КПРФ. Собирались с красными шарами и гвоздиками, о задержаниях не сообщалось.

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Комментарии (1)

Денеб
С праздником 104-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, товарищи!
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