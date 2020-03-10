Владимиру Путину предложат остаться президентом России и после 2024 года. Соответствующую поправку сегодня представила в Госдуме депутат Валентина Терешкова. Лётчик-космонавт со звездой героя СССР на груди озвучила свою идею с трибуны во вторник 10 марта.



«Это наши внутренние вопросы, но почему за пределами России нашлось не мало недоброжелателей, которым не нравятся наши поправки. Казалось бы, что им за дело? Ведь это наши внутренние заботы. Значит, мы коснулись чувствительных для них тем. Значит у них были далеко идущие и далеко недружественные планы относительно России. Внося поправки в Конституцию, мы такие планы тормознули», - начала своё выступление Терешкова.