«Вдруг пойдёт что-то не так». Депутат Валентина Терешкова предложила поправку, которая позволит Путину остаться президентом
Владимиру Путину предложат остаться президентом России и после 2024 года. Соответствующую поправку сегодня представила в Госдуме депутат Валентина Терешкова. Лётчик-космонавт со звездой героя СССР на груди озвучила свою идею с трибуны во вторник 10 марта.
«Это наши внутренние вопросы, но почему за пределами России нашлось не мало недоброжелателей, которым не нравятся наши поправки. Казалось бы, что им за дело? Ведь это наши внутренние заботы. Значит, мы коснулись чувствительных для них тем. Значит у них были далеко идущие и далеко недружественные планы относительно России. Внося поправки в Конституцию, мы такие планы тормознули», - начала своё выступление Терешкова.
Депутат от «Единой России» напомнила, что граждане России неоднократно просили Путина остаться президентом.
«Нужно, чтобы Путин был рядом. Вдруг пойдёт что-то не так. Он сможет поддержать, помочь, подстраховать. Отсюда так много разговоров и о Госсовете, и Совете Безопасности, и Конституционном Суде, и Совете Федерации. Нужно честно и открыто все предусмотреть. Или вообще убрать ограничение по числу президентских сроков в Конституции, или если этого потребует ситуация, а самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновлённой Конституцией (аплодисменты в зале)», - предложила Терешкова.
По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина был взят перерыв для консультаций, в том числе с президентом Владимиром Путиным. По последним данным президент лично приедет в Госдуму в 15:00.