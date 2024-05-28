Школьников уже готовы научить работе с БПЛА во всех районах Петербурга. А летом этот навык освоят и учителя ОБЖ

Педагоги ОБЖ в Петербурге этим летом научатся управлять беспилотниками и узнают, как обучить этому детей в школах. В целом им предстоит пройти курс повышения квалификации, поскольку предмет сильно изменится и будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». А уже сейчас во всех районах города школьники могут освоить БПЛА в центрах дополнительного образования технической направленности. Об этом «Фонтанке» сообщили 28 мая в комитете по образованию Петербурга.



Школьная программа по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» включает в себя обучение работе с автоматом, ручными гранатами Ф-1 и РГД-5, БПЛА и умению оказать первую помощь в бою. Что касается именно беспилотников, по замыслу авторов программы, школьники должны изучить тактико-технические характеристики БПЛА квадрокоптерного типа, их технические особенности и научиться решать реальные задачи с их помощью.



С июня по июль для петербургских педагогов проведут обучение по программе повышения квалификации «Особенности преподавания учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в условиях внесения изменений в Федеральную образовательную программу».



Кроме этого, для педагогов сейчас разрабатывают более подробный практический курс повышения квалификации, который включает в себя модуль «Основы беспилотных авиационных систем».



Повышение квалификации и переподготовка учителей происходят по всей России. В середине мая было известно о 2,5 тысячи педагогов, которые уже готовятся учить детей управлению БПЛА.



«Фонтанка» подробно рассказывала об «Основах безопасности и защиты Родины», которые с 1 сентября будут преподавать во всех школах страны. От привычного ОБЖ предмет отличают, прежде всего, разделы «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки».

