    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-з

    765мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.69eur96.3

    Школьников уже готовы научить работе с БПЛА во всех районах Петербурга. А летом этот навык освоят и учителя ОБЖ

    1478
    9 комментариев

    Педагоги ОБЖ в Петербурге этим летом научатся управлять беспилотниками и узнают, как обучить этому детей в школах. В целом им предстоит пройти курс повышения квалификации, поскольку предмет сильно изменится и будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». А уже сейчас во всех районах города школьники могут освоить БПЛА в центрах дополнительного образования технической направленности. Об этом «Фонтанке» сообщили 28 мая в комитете по образованию Петербурга.

    Школьная программа по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» включает в себя обучение работе с автоматом, ручными гранатами Ф-1 и РГД-5, БПЛА и умению оказать первую помощь в бою. Что касается именно беспилотников, по замыслу авторов программы, школьники должны изучить тактико-технические характеристики БПЛА квадрокоптерного типа, их технические особенности и научиться решать реальные задачи с их помощью.

    С июня по июль для петербургских педагогов проведут обучение по программе повышения квалификации «Особенности преподавания учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в условиях внесения изменений в Федеральную образовательную программу».

    Кроме этого, для педагогов сейчас разрабатывают более подробный практический курс повышения квалификации, который включает в себя модуль «Основы беспилотных авиационных систем».

    Повышение квалификации и переподготовка учителей происходят по всей России. В середине мая было известно о 2,5 тысячи педагогов, которые уже готовятся учить детей управлению БПЛА.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об «Основах безопасности и защиты Родины», которые с 1 сентября будут преподавать во всех школах страны. От привычного ОБЖ предмет отличают, прежде всего, разделы «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОБЖБПЛАШкольникиПетербург
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close