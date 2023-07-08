Патриотизм выше безопасности? Рассказываем о новом школьном предмете, которым заменят ОБЖ

Сейчас ОБЖ преподают старшеклассникам Фото: Александр Подопригора / 161.RU Поделиться Поделиться





С 1 сентября 2024 года в школах появится предмет под названием «Основы безопасности и защита Родины». Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на слова замдиректора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анны Тимофеевой. Подробности стали известны после заседания круглого стола в Госдуме по теме «ОБЖ и НВП в школьной программе». Корреспондент NGS55.RU Мария Носенко собрала всю имеющуюся информацию о том, что из себя представляет новый предмет, и спросила экспертов о том, изменится ли из-за этого нагрузка на школьников.



Что такое ОБЖ? Школьные уроки ОБЖ появились как реакция на несколько техногенных катастроф, которые произошли в России в 1980-х годах. Среди них — авария на теплоходе «Александр Суворов» (она произошла 5 июня 1983 года), взрыв четвертого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) и химическая авария на производственном объединении «Азот» (20 марта 1989 года). Тогда государство столкнулось с тем, что люди не могли быстро среагировать и оказать друг другу первую помощь из-за незнания. Поэтому государство решило ввести уроки безопасности жизнедеятельности в школах. Важность предмета росла с каждым годом: с 1990-х годов появилась угроза терроризма, а с популяризацией интернета всё актуальнее становилось изучение кибербезопасности. Об этом сказано в обновленной школьной программе, где про важность каждого предмета написано отдельно.



На изучение ОБЖ в 10-м и 11-м классах отводится 68 часов. Программа очень насыщенная, несмотря на то что на ОБЖ выделен всего один урок в неделю. Она состоит из девяти больших модулей. Это, например, изучение основ здорового образа жизни, безопасности в интернете и во время большого скопления людей, воинские символы и традиции ВС РФ, а также основы оказания первой помощи при разных видах травм.

Для большей наглядности на уроках ОБЖ используют манекены Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Что изменится? Предмета под названием ОБЖ больше не будет. Вместо старого названия теперь будет использоваться новое: «Основы безопасности и защита Родины». Также добавятся два новых раздела: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки».

Первый раздел включает в себя оказание первой помощи не только при травмах и кровотечениях (в том числе и при нескольких травмах одновременно), но и при эпилепсии и отравлениях различного вида (в том числе и при наркотическом). Новым реалиям соответствует тема «Профилактика коронавирусной инфекции». Второй модуль касается начальной военной подготовки (НВП). Школьники научатся держать в руках автомат Калашникова, оказывать первую помощь в бою, а также понимать принципы действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, введение предмета «Основы безопасности и защита Родины» в школах будет проходить поэтапно, а нагрузка на учеников не будет слишком большой. — Мы получали много запросов от общественных движений и организаций по поводу систематизации содержания предмета ОБЖ, детальнейшим образом обсуждали это с экспертным сообществом. Те полезные знания и навыки, которые сегодня изучаются на уроках ОБЖ, войдут и в новый предмет «Основы безопасности и защита Родины». Но они будут дополнены актуальными темами и разделами. Важно, что нагрузка на школьников не увеличится. Останется прежним количество часов. И, конечно, всё это будет внедряться поэтапно, — пояснил журналистам ТАСС Сергей Кравцов.

В программу также войдут начальные знания о беспилотниках Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Что думают ученые и педагоги? Часы для освоения программы не планируют увеличивать, хоть новые разделы содержат довольно много тем. Чтобы узнать, будет ли ущерб базовым знаниям по безопасности жизнедеятельности в пользу новых блоков программы, мы обратились к доценту кафедры основ безопасности жизнедеятельности ОмГПУ и кандидату биологических наук Татьяне Корчагиной. Она объяснила, что ощутимых изменений школьники не почувствуют.



— Считаю, что основа школьного учебного предмета останется, так как нельзя недооценивать опасности, которые бывают не только социальные, военные, техногенные, но и природного, биологического, экологического характера. Возможно, новое содержание предмета повлечет распределение часов на изучение разделов и усилит патриотическое содержание дисциплины. Очевидно, что раздел «Основы начальной военной подготовки» будет в рамках данного предмета, хотя это и сейчас преподается у школьников старшего звена. НВП была в школьном курсе советской системы обучения, поэтому это нужно возродить, — рассказала Татьяна Корчагина.

Также ситуацию прокомментировала и другой эксперт из омского педуниверситета, кандидат биологических наук и доцент кафедры основ безопасности жизнедеятельности Юлия Москалец.

— Переименование существенно не изменит общую концепцию. Целесообразность предмета не вызывает сомнений, так как современная жизнь связана с наличием большого количества опасностей и угроз, — убеждена педагог.

Формат уроков Минпросвещения придумало не сразу. Изначально Сергей Кравцов говорил о том, что занятия по военной подготовке будут внеурочными. В ноябре 2022 года он заявил, что уроки проведут в рамках ОБЖ. Сейчас Минпросвещения определилось, что «Основы безопасности и защита Родины» начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года. В данный момент формируется рабочая группа для разработки учебной программы, создавать которую помогут представители МЧС и Минобороны, информирует ТАСС.

Напомним, что это не единственное изменение в школьной системе образования за последнее время. Например, в 2022 году в школах ввели «Разговоры о важном» каждую неделю по понедельникам. Также недавно в Минпросвещения рассказали об обновленном содержании учебника по истории. В нем появится раздел, посвященный специальной военной операции на Украине.

