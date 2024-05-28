Петербургский суд запретил смотреть на квир-балет с элементами ЛГБТ*

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по административному иску прокуратуры, касающемуся размещения в Сети видео об акции ЛГБТ* (запрещено в РФ). Подробности сообщила 28 мая глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Сотрудники прокуратуры в ходе проверки заметили на YouTube «информацию об акции за права ЛГБТ в России: квир-балет у посольства в Берлине». Осмотр дал основания полагать, что на интернет-странице размещены сведения, «вызывающие интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям».
В результате суд признал информацию запрещенной к распространению.
Ранее «Фонтанка» писала, что петербургский суд оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Всё дело в фильме «Ив Сен-Лоран», где, в частности, упоминается поцелуй двух артистов одного пола и их диалог о любви.
* «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским движением и запрещено в России.