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    МВД России открыло филиал «Паспортно-визового сервиса» в Таджикистане

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    Фото: МВД России
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    Глава МВД России Владимир Колокольцев 28 мая принял участие в церемонии открытия представительства ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ в Республике Таджикистан. В нем желающие приехать в Россию смогут сдать биометрию и узнать, нет ли оснований их не пускать.

    Представительство открылось в отдельном крыле здания миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в столице республики Душанбе, сообщает пресс-служба МВД России. Здесь граждане Таджикистана смогут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, заблаговременно провериться на наличие оснований, препятствующих въезду в РФ, и получить консультации о миграционных услугах на территории России.

    Коллектив филиала также будет непосредственно участвовать в открытии миграционных центров довъездной подготовки граждан Таджикистана, планирующих работать в России.

    «Такой формат минимизирует риски обращения к теневым посредникам, существенно сокращает временные, организационные и финансовые издержки для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию», — подчеркнул Колокольцев.

    Договоренность о создании представительства была достигнута в 2022 году. С тех пор страны проделали масштабную двустороннюю работу для решения юридических, организационных и технических вопросов, отметил глава МВД РФ.

    Фото: МВД России

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