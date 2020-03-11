За законностью общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет следить Общественная палата

«Контроль за подсчётом голосов по итогам общероссийского голосования осуществляет Общественная палата. Фактически это новый институт. Независимое, неполитическое, общественное наблюдение», — сказал сопредседатель рабочей группы по поправкам в ходе рассмотрения законопроекта Владимира Путина в верхней палате Федерального собрания в среду, 11 марта. Трансляция идёт на сайте Совфеда.

Контролировать подсчёт голосов граждан РФ по итогам общероссийского голосования 22 апреля будет Общественная палата России. Об этом с трибуны Совета Федерации сообщил соавтор конституционных поправок Андрей Клишас.

Ранее предполагалось, что за нарушения на голосовании и подведении его итогов будет установлена административная и уголовная ответственность, идентичная нормам, которые действуют для выборов. Об этом Клишас говорил в интервью «Фонтанке».

Законопроект Владимира Путина предполагает, что поправки вступят в силу только после голосования 22 апреля. До этого законность процедуры должен оценить Конституционный суд. Эксперт по конституционному праву, бывший член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский в интервью «Фонтанке» указал на правовые трудности реализации предложенной президентом схемы вступления поправок в силу.