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11.03.2020 15:10
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За законностью общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет следить Общественная палата

Контролировать подсчёт голосов граждан РФ по итогам общероссийского голосования 22 апреля будет Общественная палата России. Об этом с трибуны Совета Федерации сообщил соавтор конституционных поправок Андрей Клишас.

«Контроль за подсчётом голосов по итогам общероссийского голосования осуществляет Общественная палата. Фактически это новый институт. Независимое, неполитическое, общественное наблюдение», — сказал сопредседатель рабочей группы по поправкам в ходе рассмотрения законопроекта Владимира Путина в верхней палате Федерального собрания в среду, 11 марта. Трансляция идёт на сайте Совфеда.

Ранее предполагалось, что за нарушения на голосовании и подведении его итогов будет установлена административная и уголовная ответственность, идентичная нормам, которые действуют для выборов. Об этом Клишас говорил в интервью «Фонтанке».

Законопроект Владимира Путина предполагает, что поправки вступят в силу только после голосования 22 апреля. До этого законность процедуры должен оценить Конституционный суд. Эксперт по конституционному праву, бывший член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский в интервью «Фонтанке» указал на правовые трудности реализации предложенной президентом схемы вступления поправок в силу.

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Комментарии (2)

Cashmare
за законностью ничего не решающего голосования будет следить ничего не решающий орган. клоунада продолжается
Oleg_I
Наблюдателей от оппозиционных партий не предусмотрено, после закрытия участков с бюллетенями можно делать все что угодно. Например, сразу в шредер отправить. Но если кто в пикет задумает встать - к тем да, сразу 4 статьи УК применят, у нас не забалуешь.
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