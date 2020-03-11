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11.03.2020 15:22
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Генпрокурор Краснов заявил, что поправки в Конституцию сформируют эффективную систему органов госвласти

Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что поправки в Конституцию сделают работу органов госвласти России более эффективной. Об этом Краснов заявил в Совете Федерации в среду, 11 марта, где сенаторы рассматривают президентский законопроект об изменении Основного закона страны.

«Полагаю, что все изменения, в том числе которые касаются прокуратуры, сформируют эффективную систему органов госвласти. Важный момент — закрепление в Конституции ежегодного доклада генпрокурора о состоянии законности в РФ», — сказал Краснов.

При этом генпрокурор заявил, что конституционный запрет на двойное гражданство и иностранные банковские счета для прокуроров сделает их более независимыми.

«Поддерживаю запрет на иностранное гражданство и счета в банках для прокуроров. Прокурор должен быть независим… от стороннего влияния. Прокуратура останется на страже закона», — добавил Игорь Краснов.

Поправки предполагают, что назначение генпрокурора президентом впредь будет возможно только после согласования с Советом Федерации.

Спикер Совета Федерации уточнила у сенаторов, есть ли вопросы к Краснову. Их не было.

«Нет вопросов к генпрокурору? Главное чтобы у него не было к нам вопросов (смех в зале)», — добавила Валентина Матвиенко.

Ранее сенатор Андрей Клишас уточнил, что из поправок в Конституцию убрали определение детей как «достояния государства», и сообщил, что контролировать общероссийское голосование 22 апреля будет Общественная палата РФ.

Утром в среду поправки в Конституцию были одобрены в окончательном чтении Государственной думой. Против не проголосовал никто. Накануне парламентарии поддержали поправку, позволяющую обнулить президентские сроки для Владимира Путина после вступления поправок в силу. Для этого потребуется решение Конституционного суда.

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Комментарии (3)

Snaky
Не понел я... Этот, с позволения, женералЬ против 20 лет стабильности попёр??! За неэффективность текущей машины спич изволил глаголеть??! :)
Георгий Логинов
Что поменялось? До этого, что царю мешало за 20 лет сделать эффективную систему?
Вячеслав Рогожин
Голосую против этой мерзости
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