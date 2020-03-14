Единственным членом Совета Федерации, который 14 марта проголосовал против утверждения итогов одобрения президентских поправок Конституции региональными парламентами, оказался сенатор от правительства Иркутской области Вячеслав Мархаев . Об этом стало известно из распечатки поимённого голосования, опубликованного на сайте Совета Федерации.

164 сенатора проголосовали за. Против — ноль. При этом в протоколе указано, что пять сенаторов «не голосовали», хотя в поимённом списке соответствующая отметка стоит только напротив фамилии представителя московского правительства Владимира Кожина. Кто остальные четверо не голосовавших сенаторов — остаётся загадкой.

Напомним, что именно Вячеслав Мархаев был единственным сенатором, кто в минувшую среду при голосовании Совета Федерации по президентскому законопроекту высказался против. Тогда в комментарии «Фонтанке» создатель бурятского ОМОН пояснил, что сделал это абсолютно осознанно.



«Да, я голосовал против. Голосовал осознанно. За свою карьеру не боюсь. Дальше без комментариев», — сказал Мархаев «Фонтанке» 11 марта.



Ожидается, что в ближайшее время Владимир Путин обратится в Конституционный суд с целью проверки конституционности поправок и механизма вступления их в силу, который помимо конституционной процедуры одобрения через Госдуму, Совфед и региональные парламенты предписывает провести общероссийское голосование. О том, что это может произойти после субботнего голосования в Совфеде, заявлял соавтор поправок сенатор Андрей Клишас.



По задумке Путина, поправки вступят в силу только после подведения итогов общенародного плебисцита. Эксперт по конституционному праву, бывший член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский в интервью «Фонтанке» указывал на сложности с полномочиями судей для принятия соответствующих решений.

