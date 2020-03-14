Снова Мархаев. Против утверждения итогов голосования регионов за поправки Путина в Конституцию проголосовал лишь один сенатор
Единственным членом Совета Федерации, который 14 марта проголосовал против утверждения итогов одобрения президентских поправок Конституции региональными парламентами, оказался сенатор от правительства Иркутской области Вячеслав Мархаев. Об этом стало известно из распечатки поимённого голосования, опубликованного на сайте Совета Федерации.
164 сенатора проголосовали за. Против — ноль. При этом в протоколе указано, что пять сенаторов «не голосовали», хотя в поимённом списке соответствующая отметка стоит только напротив фамилии представителя московского правительства Владимира Кожина. Кто остальные четверо не голосовавших сенаторов — остаётся загадкой.
Напомним, что именно Вячеслав Мархаев был единственным сенатором, кто в минувшую среду при голосовании Совета Федерации по президентскому законопроекту высказался против. Тогда в комментарии «Фонтанке» создатель бурятского ОМОН пояснил, что сделал это абсолютно осознанно.
«Да, я голосовал против. Голосовал осознанно. За свою карьеру не боюсь. Дальше без комментариев», — сказал Мархаев «Фонтанке» 11 марта.
Ожидается, что в ближайшее время Владимир Путин обратится в Конституционный суд с целью проверки конституционности поправок и механизма вступления их в силу, который помимо конституционной процедуры одобрения через Госдуму, Совфед и региональные парламенты предписывает провести общероссийское голосование. О том, что это может произойти после субботнего голосования в Совфеде, заявлял соавтор поправок сенатор Андрей Клишас.
По задумке Путина, поправки вступят в силу только после подведения итогов общенародного плебисцита. Эксперт по конституционному праву, бывший член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский в интервью «Фонтанке» указывал на сложности с полномочиями судей для принятия соответствующих решений.
Ранее в КС сообщили, что рассмотрение поправок, в том числе поправки, допускающей обнуление президентских сроков для Владимира Путина, состоится в «закрытом режиме». Президентский законопроект отводит судьям на весь анализ всего 7 дней.
Днём 14 марта Владимир Путин подписал собственный законопроект.