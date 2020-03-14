С точки зрения закона — в России новая Конституция. Подпись поставил президент

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в Конституцию, тем самым для самого себя обнулив предыдущие сроки.



Об этом сообщается на сайте Госдумы 14 марта. После голосования парламентов в регионах документ вновь поступил в верхнюю палату парламента и был одобрен, после чего Путин поставил свою подпись. «После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, президент издает указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу», — отмечается в сообщении Госдумы.