FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
73.19р81.86р
14.03.2020 14:23
20
Печать

С точки зрения закона — в России новая Конституция. Подпись поставил президент

Президент России Владимир Путин подписал документ, который вносит изменения в Конституцию, тем самым для самого себя обнулив предыдущие сроки.

Об этом сообщается на сайте Госдумы 14 марта. После голосования парламентов в регионах документ вновь поступил в верхнюю палату парламента и был одобрен, после чего Путин поставил свою подпись. «После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, президент издает указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу», — отмечается в сообщении Госдумы.

Общероссийское голосование должно пройти 22 апреля.

Поправкой первой женщины-космонавта Валентины Терешковой предлагается обнулить все предыдущие сроки президента Путина и дать ему возможность участвовать в следующих выборах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (20)

Юрий Куприянов
Одну минуточку, зачем ломать копья, всё это уже было -И.В.Сталин правил страной с 1928г по 1953г, пожизненно и даже не менял конституцию под себя, т.е. не делал вид демократии и социализму.
152167132
Это самая лучшая новость за последние 4 года. Многая Многая лета. ВВП.
Гражданкa
а в следующей конституции можно записать престолонаследие и коронацию
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний