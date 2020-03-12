«Устраивать шоу нет никакой необходимости». Конституционный Суд рассмотрит поправки Путина в закрытом режиме

Судьи Конституционного Суда рассмотрят запрос президента России Владимира Путина о проверке его правок Конституции в закрытом заседании. Об этом BBC сообщили сразу несколько действующих судей в четверг 12 марта.

«Открытое заседание у нас осуществляется в том случае, когда есть конституционный спор, тогда мы предоставляем возможность спорящим сторонам высказать свою позицию, - пояснил ситуацию судья Сергей Маврин (назначен судьей в 2005 году, зампредом КС в 2015 году – прим.ред.). - А когда речь идет о такой объемной аналитической работе, которую в достаточно короткий срок нужно проделать Конституционному суду, то, извините, за такое выражение, устраивать из-за этого шоу нет никакой необходимости».

Судья Маврин отметил, что «все уже мобилизованы, знакомы и погружены в этот материал». «Не снег на голову», - уточнил зампред КС. В свою очередь судья Гадис Гаджиев сообщил, что пока вообще этим не занимается и «еще ничего не читал»: только слышал про изменение срока полномочий президента и о том, что «дети - достояние народа». «Я лично читал поправки», - пояснил в свою очередь судья Юрий Рудкин. Он, как и судья Гаджиев, были избраны в КС ещё в 1991 году. При этом никто из опрошенных BBC судей не знает, что произойдет, если одна или несколько поправок окажутся неконституционными, учитывая, что на голосование будет выставлен весь пакет предлагаемых изменений основного закона РФ. «Президент же прямо сказал: даже если будет одно не соответствовать, значит все не соответствует», - отметил судья Рудкин. «При обсуждении в сфере нашего внимания окажется каждая из поправок, это вне всякого сомнения. Что будет в конечном документе, мы еще будем уточнять, - говорит судья Маврин. - Жесткого варианта техники исполнения такого рода запросов не существует».