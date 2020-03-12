FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
71.47р81.02р
12.03.2020 12:27
24
Печать

«Люди, которые не любят страну». Терешкова ответила критикам ее поправки об обнулении сроков Путина

Первая в мире женщина-космонавт, и депутат Госдумы от «Единой России», уверена, что критики предложения о возможности Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года плохо относятся к стране.

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — цитирует 12 марта заявление Валентины Терешковой ТАСС.

Ранее она подчеркнула, что о принятии поправки ее просили люди. Она не стала прогнозировать решение Конституционного суда об обнулении сроков.

Справка:

Во вторник, 10 марта, во время второго чтения президентского законопроекта депутат Терешкова предложила поправку, которая позволит президенту Путину после изменения Конституции заново идти на «первый президентский срок». После выступления в Госдуме Владимира Путина лично депутаты поправку поддержали. Совет Федерации на заседании одобрил закон о поправке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (24)

Саша Иванов
Может быть, некогда уважаемая, женщина-космонавт вспомнит, что со времени окончания ВОВ, до её полёта в космос прошло всего 18 лет! А каковы успехи за последние 20 ? Но 9 мая, все как один, промаршируют по центральным улицам городов! Попирая своими делами всё, за что воевали их предки! Уж мой отец, воевал не за домик Клишаса в Швейцарии!
SERGEY111
С каких пор депутаты Госдумы стали слушать мнение простых людей ? Вот например вернуться ее из космоса простые люди совсем не просили .
tomalena
«Люди, которые не любят страну» - какую страну? Швейцарию, где депутатам разрешили сохранить недвижимость? А чё её любить-то Швейцарию? Чай не Россия
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний