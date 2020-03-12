«Люди, которые не любят страну». Терешкова ответила критикам ее поправки об обнулении сроков Путина
Первая в мире женщина-космонавт, и депутат Госдумы от «Единой России», уверена, что критики предложения о возможности Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года плохо относятся к стране.
«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — цитирует 12 марта заявление Валентины Терешковой ТАСС.
Ранее она подчеркнула, что о принятии поправки ее просили люди. Она не стала прогнозировать решение Конституционного суда об обнулении сроков.
Справка:
Во вторник, 10 марта, во время второго чтения президентского законопроекта депутат Терешкова предложила поправку, которая позволит президенту Путину после изменения Конституции заново идти на «первый президентский срок». После выступления в Госдуме Владимира Путина лично депутаты поправку поддержали. Совет Федерации на заседании одобрил закон о поправке.