«Люди, которые не любят страну». Терешкова ответила критикам ее поправки об обнулении сроков Путина

Первая в мире женщина-космонавт, и депутат Госдумы от «Единой России», уверена, что критики предложения о возможности Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года плохо относятся к стране.



«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — цитирует 12 марта заявление Валентины Терешковой ТАСС.



Ранее она подчеркнула, что о принятии поправки ее просили люди. Она не стала прогнозировать решение Конституционного суда об обнулении сроков.

