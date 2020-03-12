Сопредседатель рабочей группы по конституционным поправкам, сенатор Андрей Клишас сообщил, что запрос президента России Владимира Путина о проверке его же законопроекта с поправками к Основному закону страны будет направлен после внеочередного заседания Совета Федерации, которое пройдёт в субботу, 14 марта.

«В законе (Владимира Путина. — Прим.ред. ) предусмотрена отправка обращения в Конституционный суд. Если мы проведём обсуждение этого вопроса на заседании Совета Федерации в субботу (14 марта. — Прим.ред.), думаю, что в ближайшее после этого время президент и отправит соответствующий запрос. В течение семи дней, по положениям закона, КС должен будет рассмотреть соответствующий запрос. После чего президент уже своим указом назначит дату голосования», — заявил Клишас днём 12 марта на пресс-конференции в НСН.

Ранее в четверг состоялась процедура вступления в силу правок Конституции, которая записана в 136-й статье Основного закона.



«Поправки к главам 3–8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации», — гласит прописанное в Конституции положение о принятии поправок.

12 марта состоялось одобрение правок Конституции необходимым количеством региональных законодательных собраний. Об этом сообщило государственное агентство ТАСС. В Петербурге против законопроекта Путина проголосовали лишь четверо депутатов.

В минувшую среду президентские поправки были утверждены Государственной думой и Советом Федерации.



Андрей Клишас отметил, что определение конкретной даты проведения общероссийского голосования было предложено оставить за президентом.



«Если КС посчитает, что поправки, которые были приняты в парламенте, противоречат той части Конституции, которая является неизменяемой, то тогда вся процедура останавливается. В этой ситуации в том же законе указывать конкретную дату голосования граждан мы посчитали не очень корректной. Дождёмся решения КС. После этого президент издаст указ, назначит дату общероссийского голосования. Думаю, что это будет 22 апреля. Но, конечно, решение за президентом», — уточнил процедуру сенатор.

