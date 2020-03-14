Совет Федерации установил результаты голосований региональных парламентов о поправках. Дальше — только Конституционный суд

Совет Федерации РФ большинством голосов установил результаты утверждения парламентами российских регионов поправок в Конституцию. Против высказался лишь один сенатор. Остальные были за, следует из трансляции на сайте Совфеда от 14 марта.

Глава Сената сообщила, что теперь, после сегодняшнего установления результатов голосования региональных парламентов, президент Владимир Путин может подписать законопроект о поправках в Конституцию. Правда, ранее он заявил, что сделает это только после того, как Конституционный суд подтвердит законность ключевой поправки, дающей Путину право избираться на пост президента в пятый раз.

Вся конституционная реформа, с момента старта до момента одобрения в регионах, заняла меньше двух месяцев. О необходимости редактировать Конституцию Путин заявил 15 января. 11 марта его законопроект был сначала одобрен Госдумой в окончательном, третьем чтении, а всего через три часа и Советом Федерации. Из членов Федерального собрания против поправок проголосовал только сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.



Поправки в Конституцию позволяют обнулить президентские сроки для Владимира Путина через решение Конституционного суда. Автор нашумевшей поправки депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова считает, что критики её предложения — это люди, «которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать».

