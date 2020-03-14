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14.03.2020 10:22
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Совет Федерации установил результаты голосований региональных парламентов о поправках. Дальше — только Конституционный суд

Совет Федерации РФ большинством голосов установил результаты утверждения парламентами российских регионов поправок в Конституцию. Против высказался лишь один сенатор. Остальные были за, следует из трансляции на сайте Совфеда от 14 марта.

Все 85 региональных законодательных органов проголосовали за проект поправок. Валентина Матвиенко — глава Совфеда — после голосования отметила оперативность их рассмотрения. «Все было сделано без проволочек, четко, организованно», — похвалила Матвиенко, поблагодарив глав парламентов «за профессионализм и политическую зрелость».

Глава Сената сообщила, что теперь, после сегодняшнего установления результатов голосования региональных парламентов, президент Владимир Путин может подписать законопроект о поправках в Конституцию. Правда, ранее он заявил, что сделает это только после того, как Конституционный суд подтвердит законность ключевой поправки, дающей Путину право избираться на пост президента в пятый раз.

Вся конституционная реформа, с момента старта до момента одобрения в регионах, заняла меньше двух месяцев. О необходимости редактировать Конституцию Путин заявил 15 января. 11 марта его законопроект был сначала одобрен Госдумой в окончательном, третьем чтении, а всего через три часа и Советом Федерации. Из членов Федерального собрания против поправок проголосовал только сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.

Поправки в Конституцию позволяют обнулить президентские сроки для Владимира Путина через решение Конституционного суда. Автор нашумевшей поправки депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова считает, что критики её предложения — это люди, «которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать».

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Комментарии (1)

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