За правку Конституции проголосовало необходимое для легализации изменений количество региональных парламентов РФ

«Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, при этом 57 регионов — необходимый минимум, позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений», — передает информационное агентство.

Поправки в Конституцию России получили поддержку необходимого по Конституции числа региональных парламентов к 13 часам 12 марта. Об этом сообщает ТАСС .

Законодательное собрание Петербурга одобрило поправки к Конституции подавляющим большинством голосов. Семеро воздержались и четверо депутатов проголосовали против, в том числе депутаты Амосов, Рассудов, Вишневский и Резник. Это следует из опубликованного в Facebook Максима Резника протокола с результатами поимённого голосования.



Прописанный в Конституции РФ 1993 года механизм редактирования Основного закона страны гласит, что процедура изменения состоялась. Однако в законе президента Владимира Путина с конституционными поправками предусмотрен иной порядок.



Президент неоднократно отмечал, что изменения в Основной закон должны вступить в силу только в случае их поддержи гражданами РФ. Законность процедуры, по которой новые главы Конституции вступят в силу только после подведения итогов общероссийского голосования, должен подтвердить Конституционный суд.



По данным «Фонтанки», в КС пока не получали соответствующего запроса. Эксперт по конституционному праву — бывший член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский в интервью «Фонтанке» указывал на отсутствие полномочий судей Конституционного суда для подобного рода проверки.

