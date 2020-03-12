Депутаты Петербурга проголосовали по поводу поправок в Конституцию. В том числе, по обнулению сроков Путина
Заксобрание Петербурга 12 марта поддержало поправки в Конституцию, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. «За» проголосовали 38 депутатов, воздержались 7, и четверо высказались против.
Перед голосованием депутаты приняли решение провести его в поименном режиме. Проголосовать против в ходе выступлений призывали коллег лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский и беспартийный Максим Резник.
Парламент принял постановление о рассмотрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции, которым предлагалось одобрить закон. В этом случае процедура предполагает только два чтения — ЗакС принял сразу в обоих.
Против проголосовали коммунист Александр Рассудов, Михаил Амосов, Максим Резник и Борис Вишневский. Воздержались от голосования лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева, справедливороссы Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров, коммунисты Ирина Иванова, Ольга Ходунова и справедливоросс Сергей Трохманенко.
Напомним, 11 марта в третьем чтении документ приняла Госдума, и в этот же день поправки одобрил Совет Федерации. В ходе второго чтения в Госдуме 10 марта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова внесла поправку, которая позволяющую Владимиру Путину баллотироваться в президенты после 2024 года, когда окончится его второй срок. Предложение Терешковой было поддержано.
Теперь проект поправок должны одобрить две трети региональных парламентов страны. В Петербурге их рассмотрят 12 марта. Ради этого Заксобрание изменило собственный регламент, чтобы перенести заседание со среды на четверг.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день объявлен всеобщим выходным.