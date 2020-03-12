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12.03.2020 11:29
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Депутаты Петербурга проголосовали по поводу поправок в Конституцию. В том числе, по обнулению сроков Путина

Заксобрание Петербурга 12 марта поддержало поправки в Конституцию, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. «За» проголосовали 38 депутатов, воздержались 7, и четверо высказались против.

Перед голосованием депутаты приняли решение провести его в поименном режиме. Проголосовать против в ходе выступлений призывали коллег лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский и беспартийный Максим Резник.

Парламент принял постановление о рассмотрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции, которым предлагалось одобрить закон. В этом случае процедура предполагает только два чтения — ЗакС принял сразу в обоих.

Против проголосовали коммунист Александр Рассудов, Михаил Амосов, Максим Резник и Борис Вишневский. Воздержались от голосования лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева, справедливороссы Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров, коммунисты Ирина Иванова, Ольга Ходунова и справедливоросс Сергей Трохманенко.

Напомним, 11 марта в третьем чтении документ приняла Госдума, и в этот же день поправки одобрил Совет Федерации. В ходе второго чтения в Госдуме 10 марта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова внесла поправку, которая позволяющую Владимиру Путину баллотироваться в президенты после 2024 года, когда окончится его второй срок. Предложение Терешковой было поддержано.

Теперь проект поправок должны одобрить две трети региональных парламентов страны. В Петербурге их рассмотрят 12 марта. Ради этого Заксобрание изменило собственный регламент, чтобы перенести заседание со среды на четверг.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день объявлен всеобщим выходным.

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Комментарии (12)

260638651
Интересно, как воздержавшаяся (якобы оппозиционная) Партия роста (вся такая из себя за малый бизнес) объясняет своё воздержание? Они типа не могут определиться, насколько "полезными" для малого бизнеса являются эти поправки?
nuga
очень удобная форма управления государством.меньшинство голосует и навязывает большинству населения свои правила. Все таки съезд народных депутатов СССР был более масштабным и собирался со всей страны,целый Дворец съездов вмещал,сколько там мест,20 тыр? Это вам не 38 человек и не 383 в Госдуме. Нужно распускать такую форму правления и возвращаться к народным депутатам и их съезду
Гречин Сергей
Родился в ссср и рос в нем до совершеннолетия. Потом он развалился и .... я опять в ссср:(
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