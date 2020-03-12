Депутаты Петербурга проголосовали по поводу поправок в Конституцию. В том числе, по обнулению сроков Путина

Заксобрание Петербурга 12 марта поддержало поправки в Конституцию, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. «За» проголосовали 38 депутатов, воздержались 7, и четверо высказались против. Перед голосованием депутаты приняли решение провести его в поименном режиме. Проголосовать против в ходе выступлений призывали коллег лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский и беспартийный Максим Резник. Парламент принял постановление о рассмотрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции, которым предлагалось одобрить закон. В этом случае процедура предполагает только два чтения — ЗакС принял сразу в обоих.

Против проголосовали коммунист Александр Рассудов, Михаил Амосов, Максим Резник и Борис Вишневский. Воздержались от голосования лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева, справедливороссы Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров, коммунисты Ирина Иванова, Ольга Ходунова и справедливоросс Сергей Трохманенко.