Единственным сенатором, который голосовал против поправок Владимира Путина в Конституцию России, оказался представитель правительства Иркутской области Вячеслав Мархаев. Об этом стало известно из опубликованных на сайте Совета Федерации данных поимённого голосования 11 марта.

Ещё трое сенаторов в процессе голосования «воздержались», в том числе представитель парламента Орловской области Василий Иконников, представитель правительства Хакасии Валерий Усатюк и представитель правительства Республики Тыва Людмила Нарусова. Во время заседания вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака указала на целесообразность принятия конституционных поправок не пакетом, а каждой отдельно.

«Люди, которые поддерживают одни поправки и отрицательно относятся к другим, должны иметь право свою позицию выразить. Но я в одиночестве», — сказала Нарусова.



Сенатор Вячеслав Мархаев подтвердил «Фонтанке», что он голосовал против президентского законопроекта о конституционной реформе.



«Да, я голосовал против. Голосовал осознанно. За свою карьеру не боюсь. Дальше без комментариев», — сказал Мархаев.