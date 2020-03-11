Сенатор Мархаев заявил «Фонтанке», что не боится возможных последствий голосования против поправок к Конституции
Единственным сенатором, который голосовал против поправок Владимира Путина в Конституцию России, оказался представитель правительства Иркутской области Вячеслав Мархаев. Об этом стало известно из опубликованных на сайте Совета Федерации данных поимённого голосования 11 марта.
Ещё трое сенаторов в процессе голосования «воздержались», в том числе представитель парламента Орловской области Василий Иконников, представитель правительства Хакасии Валерий Усатюк и представитель правительства Республики Тыва Людмила Нарусова. Во время заседания вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака указала на целесообразность принятия конституционных поправок не пакетом, а каждой отдельно.
«Люди, которые поддерживают одни поправки и отрицательно относятся к другим, должны иметь право свою позицию выразить. Но я в одиночестве», — сказала Нарусова.
Сенатор Вячеслав Мархаев подтвердил «Фонтанке», что он голосовал против президентского законопроекта о конституционной реформе.
«Да, я голосовал против. Голосовал осознанно. За свою карьеру не боюсь. Дальше без комментариев», — сказал Мархаев.
Вячеслав Мархаев в 2017 году выступал против системы сбора с дальнобойщиков платы за проезд по трассам «Платон». В разгар летних протестов в Москве в 2019 году Мархаев раскритиковал силовые действия властей.
Против президентских поправок в Конституцию сегодня на заседании Совета Федерации не высказался никто. Все профильные комитеты, председатели которых до голосования отчитались о рассмотрении поправок, поддержали законопроект единогласно. Спикер Валентина Матвиенко уточняла этот момент у тех сенаторов, кто забывал об этом сказать сам.
В итоге за президентский законопроект проголосовали 160 сенаторов. Шестеро отсутствовали «по уважительной причине, по болезни», уточняла Матвиенко на старте процедуры.
В минувший вторник Госдума приняла поправку Валентины Терешковой, которая позволяет обнулить президентские сроки для Владимира Путина. Президент эту поправку поддержал.
Законопроект предполагает, что поправки вступят в силу только после общероссийского голосования 22 апреля. До этого законность процедуры должен оценить Конституционный суд. Эксперт по конституционному праву, бывший член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский в интервью «Фонтанке» указал на правовые трудности реализации предложенной президентом схемы вступления поправок в силу.