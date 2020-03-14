Путин уже обратился в Конституционный суд о легитимности его поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин направил запрос о проверке его закона об изменении Конституции судьям Конституционного суда. Об этом в субботу, 14 марта, «Фонтанке» сообщили в пресс-службе КС.

Закон Путина предполагает, что судьи должны оценить конституционность всех поправок президента и процедуры вступления их в силу всего за 7 дней.

Фото: фото с сайта kremlin.ru

Ранее судьи КС сообщили, что анализ президентских поправок пройдёт в «закрытом режиме».

«Устраивать из-за этого шоу нет никакой необходимости», — пояснял судья Сергей Маврин.

Вступивший в силу закон предписывает, что после решения Конституционного суда Владимир Путин назначит дату общероссийского голосования по поправкам. По замыслу президента, поправки вступят в силу только после подведения итогов этого плебисцита. Эксперт по конституционному праву, бывший член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский в интервью «Фонтанке» указывал на сложности с полномочиями судей для принятия соответствующих решений. «Если КС посчитает, что поправки, которые были приняты в парламенте, противоречат той части Конституции, которая является неизменяемой, то тогда вся процедура останавливается. В этой ситуации в том же законе указывать конкретную дату голосования граждан мы посчитали не очень корректной. Дождёмся решения КС. После этого президент издаст указ, назначит дату общероссийского голосования. Думаю, что это будет 22 апреля. Но, конечно, решение за президентом», — пояснял дальнейшую процедуру соавтор поправок, сенатор Андрей Клишас. По данным ВЦИОМ, принять участие в общероссийском голосовании готовы 69% россиян. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов с трибуны Государственной думы в среду, 11 марта, утверждал, что якобы существуют некие разнарядки, по которым регионам РФ предписано обеспечить явку в 70%.