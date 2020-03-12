На историческом заседании парламента Петербурга 12 марта "караул устал" с самого начала: техника, вот незадача, не позволила выдать в трансляцию первые выступления на тему предлагаемых изменений в главный закон страны. И, конечно, это были выступления оппозиционных депутатов. Починили ее аккурат к появлению на трибуне спикера Вячеслава Макарова, который удивительно быстро нашел виновного в этом.

Пока фракция «Единой России» в дружном порыве рукоплескала его речи, у стен Мариинского дворца задерживали пикетчиков, выступающих против «обнуления» сроков главы государства.



Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанака.ру"

Заседание парламентского комитета по законодательству — обязательного этапа перед рассмотрением поправок в Конституцию, объявили накануне вечером. Ради этого членам комиссии пришлось прибыть в Заксобрание к девяти утра, в это время у входа в Мариинский дворец уже стояли горожане в одиночных пикетах. «Депутаты, не участвуйте в преступлении! Отклоните антиконституционные поправки». - безнадежно взывали плакаты.

Решение рекомендовать ЗакСу одобрить поправки приняли за полчаса. Против из тринадцати членов поднял руку только депутат-коммунист Алексей Рассудов, еще трое воздержались — член КПРФ Ольга Ходунова, член фракции Партии Роста Сергей Трохманенко и справедливоросс Александр Егоров.

Презентацию документа разбавил единоросс Андрей Васильев, который вдохновился примером старших коллег из Госдумы и напомнил, что неплохо бы усилить влияние парламента на городских чиновников. «Одним из основным принципов изменения Конституции является расширение прав Госдумы и Совета Федерации. Утверждать не только председателя правительства, но и вице-премьеров и даже министров», - сказал он. И акцентировал, что без контроля находятся главы районов: «Мне кажется, назрело уже сегодня». «Я полностью с вами согласен. Вопрос не просто назрел, он перезрел уже», - горячо соглашался глава комитета по законодательству Денис Четырбок. Это, конечно, была суета, не подходящая величию момента. Французский сенат 200 с лишним лет назад побрезговал бы отвлекаться, объявляя Бонапарта пожизненным консулом или императором.



Спустя 15 минут после начала заседания беспартийный Резник обратил внимание спикера, что трансляции, которая всегда ведется по средам, на этот раз на сайте парламента нет: «Важно озвучить, чтобы не было спекуляций и кривотолков: что-то происходит с трансляцией заседания. Мы обсуждаем важнейший вопрос». Председатель рассыпался в благодарностях внимательному коллеге и обрушился на оператора. «Как мне докладывают сейчас, что у «Мегафона» проблемы. Потому что письмо мы направили, что заседание переносится на 12-е число. Почему эта компания до сих пор на рынке...Обещали в течение трех минут... Заниматься всем техническим службам сейчас! Абсолютно не исходит это от Законодательного собрания», - заверил он.

Но о том, что 12 марта начнутся некие проблемы с "картинкой", в Законодательном собрании говорили еще накануне, - в разговоре с «Фонтанкой» это предсказали сразу четыре обитателя Мариинского дворца. Тем временем с трансляцией, которая велась в помещение для прессы в парламенте, все было в порядке. А их коллеги, которые следили за голосованием вне стен Мариинского дворца, сообщили, что сайт требует некий логин и пароль, чего никогда не было. «МегаФон», в свою очередь, успел провести оперативное расследование, из которого следует, что оператор к перебоям непричастен.

Желающие лишились возможности услышать выступления оппозиционных депутатов. Михаил Амосов по случаю раздобыл и процитировал текст доклада Владимиру Путина «Россия на рубеже тысячелетий» от 30 декабря 1999 года, которая вышла за день до его назначения и.о президента. «Крепкое государство для россиянина - не аномалия, не нечто такое, с чем следует бороться, а, напротив, источник и гарант порядка, инициатор и главная движущая сила любых перемен». И констатировал, что крепкое государство создать не удалось до сих пор, потому что крепкое — синоним демократического, а предложенные новые поправки в Конституцию на это не направлены.

«Поправки, предложенные на наше рассмотрение, как и процедура их принятия, являются неконституционными и незаконными, - отрезал во время своего выступления Борис Вишневский. - чтобы это увидеть, не требуется быть доктором юридических наук или судьей Конституционного суда. Они принимаются с грубым нарушением 136 статьи Конституции, которая не предусматривает изменение глав с 3 по 8 никаких общероссийских голосований. А сама статья не может быть пересмотрена Федеральным Собранием». Он констатировал, что в таком государстве нет и не может быть честных выборов. «Теперь те же люди, которые твердят нам об исторической памяти, предлагают забыть о сроках президента Путина... пространство выбора сжато до одномерного. После космической поправки [Валентины] Терешковой именно за это предлагается голосовать: вы за 5, 6 и так далее сроков Путина или вы против?»



Резник еще раз напомнил о проблеме с трансляцией ("что предрасполагает к камерному, кулуарному разговору"). «Максим Львович, еще раз, вы убедились, что это не наши перебои с трансляцией?», - вмешался Макаров. Тот горячо согласился, но удар-то все-равно по самому парламенту, — обвинять в попытке скрыть что-то важное будут его. Резник начал с перефразирования классика: «Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бульк в котел — и обнулился». Он, как и Амосов, прибег к цитированию причастных к изменению Конституции и зачитал хвалебную речь Валентины Терешковой о брежневской Конституции образца 1977 года, которую печатали «Известия». Это выступление пользователи соцсетей припомнили первой женщине-космонавту еще 10 марта, когда она предложила краеугольную поправку о «обнулении» президентских сроков.

Лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева громила формулировки документа с трибуны как юрист. «Многие поправки, с сутью которых мы даже согласны, изложены чрезвычайно многосложно. Предлагаются конструкции, которые могут иметь очень разную интерпретацию», - сказала она. Она привела в пример пункт об исторической памяти и правопреемственности и предположила, что России могут предъявить счет по старым долгам. И подчеркнула: поправку Терешковой можно принимать только путем референдума, а не придуманной процедуры под названием всероссийское голосование.



Но эти слова слышали только сидевшие во дворце. Макарову жаловаться на то, что его красноречие не смогут оценить все желающие, не пришлось: трансляцию починили к выступлению спикера, за минуты до конца выступления Ольги Ходуновой. Председатель парламента в своей речи, казалось, собрал значительную часть коллекции своих же выражений, которые в политических кругах города стали уже крылатыми. Был помянут и «миродержавный уклад, на котором стоит земля», и Россия как «великая миродержавная сила» и «последняя надежда бога на земле», и пресловутые «отрицатели Отечества». А рассуждая о семейных ценностях, спикер вспомнил про «уникальный генетический код победителей». Добавил и потенциально новое — про русский язык как «кровь уникальной цивилизации».

«Вместо флагов России и Санкт-Петербурга поднимаются флаги ЛГБТ. Это как? Вот сидит тут 17 полковников. Представить, как полковники пойдут под этим флагом в атаку? И кто пойдет в атаку?», - ужасался спикер. «вчера стояли пикеты, сегодня стоит. Подхожу, спрашиваю: в армии служил? Не служил. В армии служил? Не служил. Ни один не служил! Вот они — отрицатели Отечества и Отчизны», - клеймил Макаров. К тому времени семерых «отрицателей» уже задержали: кого-то — у стен Заксобрания, двоих - при выходе из дома.

