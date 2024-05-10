«Все оцеплено в радиусе километра». Что происходит сейчас на месте падения автобуса в Мойку

Полицейские не пускают журналистов и прохожих к месту происшествия у Поцелуева моста на Мойке, где в реку упал пассажирский автобус. Об этом сообщает 10 мая корреспондент «Фонтанки».



«Фонтанка.ру»

«Полиция отодвинула оцепление еще дальше от места происшествия. Местные жители не могут попасть домой, изредка исключение делают для тех, у кого есть прописка. Их сопровождают полицейские. Все оцеплено в радиусе километра», — передает наш журналист. При этом сквозь оцепление проехали два автобуса. По словам корреспондента, проехать на общественном транспорте можно, его пускают.

«Фонтанка.ру»

Вот так ситуация вокруг места ДТП выглядит на карте «Яндекса».

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Как сообщали в «Организаторе перевозок», в связи с ДТП на Мойке и невозможностью проезда по Поцелуеву мосту, автобусные маршруты №№ 2, 3, 6, 22, 27, 70, 100, 262 следуют с задержками.



Временно изменена трасса троллейбусного маршрута № 12. Транспорт направлен от конечной «Ул. Кораблестроителей» до площади Труда, далее по Конногвардейскому бульвару, Вознесенскому проспекту до Садовой улицы, далее по действующей трассе.



«Фонтанка.ру»

Тем временем прокуратура показала пробитое ограждение с места, откуда упал автобус.

Прокуратура Петербурга