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12.03.2020 10:09
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Комитет по законодательству рекомендовал Заксобранию одобрить поправки в Конституцию

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга 12 марта рекомендовал депутатам одобрить поправки в Конституцию, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Решение поддержали 9 членов комиссии, один проголосовал против, и еще трое воздержались.

Соответствующий проект постановления отказался поддержать член фракции КПРФ Александр Рассудов. Воздержались от голосования его коллега Ольга Ходунова, член фракции Партии Роста Сергей Трохманенко и справедливоросс Александр Егоров.

Коммунистка Ольга Ходунова обратила внимание, что предложенные поправки не отвечают потребностям времени, не расширяют права и свободы граждан. Проголосовать против призвали не входящие в комитет беспартийный депутат Максим Резник и лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский.

Напомним, 11 марта Госдума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию, в этот же день их одобрил Совет Федерации. Единственным сенатором, кто голосовал против, стал представитель правительства Иркутской области Вячеслав Мархаев.

В ходе второго чтения в Госдуме 10 марта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова внесла поправку, позволяющую Владимиру Путину баллотироваться в президенты после 2024 года, когда окончится его второй срок. Предложение Терешковой было поддержано.

Теперь проект поправок должны одобрить две трети региональных парламентов страны. В Петербурге их рассмотрят 12 марта. Ради этого Заксобрание изменило собственный регламент, чтобы перенести заседание со среды на четверг.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день объявлен всеобщим выходным.

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Комментарии (3)

Vasya11
Продолжение творения конституционного строя с последующими законами только для избранных.
Народ сам по себе обнулится по принципу созданного искусственного отбора.
Продолжаем жить, КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ!
ahiir
12 марта - в России день торжества холуйства. От Сахалина до
петербурга и Калининграда!... Голосуют за кашу, винегрет. политые
соусом с помойки...
idiot
Парад негодяев продолжается.
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