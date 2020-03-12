Комитет по законодательству рекомендовал Заксобранию одобрить поправки в Конституцию
Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга 12 марта рекомендовал депутатам одобрить поправки в Конституцию, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Решение поддержали 9 членов комиссии, один проголосовал против, и еще трое воздержались.
Соответствующий проект постановления отказался поддержать член фракции КПРФ Александр Рассудов. Воздержались от голосования его коллега Ольга Ходунова, член фракции Партии Роста Сергей Трохманенко и справедливоросс Александр Егоров.
Коммунистка Ольга Ходунова обратила внимание, что предложенные поправки не отвечают потребностям времени, не расширяют права и свободы граждан. Проголосовать против призвали не входящие в комитет беспартийный депутат Максим Резник и лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский.
Напомним, 11 марта Госдума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию, в этот же день их одобрил Совет Федерации. Единственным сенатором, кто голосовал против, стал представитель правительства Иркутской области Вячеслав Мархаев.
В ходе второго чтения в Госдуме 10 марта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова внесла поправку, позволяющую Владимиру Путину баллотироваться в президенты после 2024 года, когда окончится его второй срок. Предложение Терешковой было поддержано.
Теперь проект поправок должны одобрить две трети региональных парламентов страны. В Петербурге их рассмотрят 12 марта. Ради этого Заксобрание изменило собственный регламент, чтобы перенести заседание со среды на четверг.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день объявлен всеобщим выходным.