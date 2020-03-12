Комитет по законодательству рекомендовал Заксобранию одобрить поправки в Конституцию

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга 12 марта рекомендовал депутатам одобрить поправки в Конституцию, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Решение поддержали 9 членов комиссии, один проголосовал против, и еще трое воздержались.



Соответствующий проект постановления отказался поддержать член фракции КПРФ Александр Рассудов. Воздержались от голосования его коллега Ольга Ходунова, член фракции Партии Роста Сергей Трохманенко и справедливоросс Александр Егоров.

Коммунистка Ольга Ходунова обратила внимание, что предложенные поправки не отвечают потребностям времени, не расширяют права и свободы граждан. Проголосовать против призвали не входящие в комитет беспартийный депутат Максим Резник и лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский.