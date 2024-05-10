«Пришлось оперативно уйти». Очевидец — о спасении пассажиров из упавшего в Мойку автобуса

Петербуржец Филипп поделился эмоциями после того, как стал свидетелем последствий страшного ДТП с автобусом на Мойке. В разговоре с журналистами он признался, что находится в состоянии шока и не знает, как будет рассказывать обо всем своему любопытному ребенку.



По словам мужчины, он не видел, как люди бросились спасать пассажиров автобуса. «Там была уже какая-то группа, кто-то был в воде. Не видел, как они прыгали. Пришлось оперативно уйти, чтобы не создавать проблемы спасателям. Видел, как стоит в воде автобус. Самого падения в воду не видел, прошло минут 5–7, по ощущениям, уже собралась толпа», — рассказывает Филипп.

