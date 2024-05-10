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    Автобус упал в Мойку

    «Пришлось оперативно уйти». Очевидец — о спасении пассажиров из упавшего в Мойку автобуса

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    Петербуржец Филипп поделился эмоциями после того, как стал свидетелем последствий страшного ДТП с автобусом на Мойке. В разговоре с журналистами он признался, что находится в состоянии шока и не знает, как будет рассказывать обо всем своему любопытному ребенку.

    По словам мужчины, он не видел, как люди бросились спасать пассажиров автобуса. «Там была уже какая-то группа, кто-то был в воде. Не видел, как они прыгали. Пришлось оперативно уйти, чтобы не создавать проблемы спасателям. Видел, как стоит в воде автобус. Самого падения в воду не видел, прошло минут 5–7, по ощущениям, уже собралась толпа», — рассказывает Филипп.

    Ранее «Фонтанка» поговорила с очевидцами, которые пришли на помощь пассажирам упавшего в Мойку автобуса. Это Идрис Гаджиев и Шахбан Джабраилов.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео. Кадры спасения людей собрали здесь.

    Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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