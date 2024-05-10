С компанией, чей автобус упал в Мойку, могут расторгнуть договоры

Транспортному блоку дано поручение провести всестороннюю проверку ООО «Такси», чей автобус с пассажирами упал в Мойку. По ее итогам компанию могут лишить контрактов.



По данным «Фонтанки», поручение дано 10 мая на уровне вице-губернатора. Речь идет не об обычном мониторинге со стороны города как заказчика, проверка коснется всех вопросов организации работы. Итогом должна стать рекомендация, как строить отношения с компанией дальше. Собеседники «Фонтанки» подчеркивают, что вариант с расторжением контрактов вполне вероятен.

ООО «Такси» стало одной из 4 коммерческих компаний, среди которых два года назад разыграли лоты с автобусными маршрутами в рамках так называемой автобусной реформы, ей досталось меньше всего — 11 направлений. Однако вскоре компания сменила собственника, и ее диспетчеризацией занялся «Вест-Сервис» — другой петербургский перевозчик, не в пример крупнее. Сейчас ООО «Такси» обслуживает десяток маршрутов: №№ 29, 41, 42, 47, 113, 214А, 214Б, 217, 220, 261 и 262.

