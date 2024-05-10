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    С компанией, чей автобус упал в Мойку, могут расторгнуть договоры

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    Транспортному блоку дано поручение провести всестороннюю проверку ООО «Такси», чей автобус с пассажирами упал в Мойку. По ее итогам компанию могут лишить контрактов.

    По данным «Фонтанки», поручение дано 10 мая на уровне вице-губернатора. Речь идет не об обычном мониторинге со стороны города как заказчика, проверка коснется всех вопросов организации работы. Итогом должна стать рекомендация, как строить отношения с компанией дальше. Собеседники «Фонтанки» подчеркивают, что вариант с расторжением контрактов вполне вероятен.

    ООО «Такси» стало одной из 4 коммерческих компаний, среди которых два года назад разыграли лоты с автобусными маршрутами в рамках так называемой автобусной реформы, ей досталось меньше всего — 11 направлений. Однако вскоре компания сменила собственника, и ее диспетчеризацией занялся «Вест-Сервис» — другой петербургский перевозчик, не в пример крупнее. Сейчас ООО «Такси» обслуживает десяток маршрутов: №№ 29, 41, 42, 47, 113, 214А, 214Б, 217, 220, 261 и 262.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Водитель задержан.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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