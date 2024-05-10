Беглов: создана комиссия для выяснения причин ДТП с автобусом, упавшим в Мойку

В Петербурге по поручению Александра Беглова создана комиссия для выяснения причин ДТП с пассажирским автобусом, упавшим в Мойку, и организации помощи пострадавшим. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Смольного.



Автобус, который при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, пробил ограду и упал в реку Мойку, следовал по маршруту№ 262, уточнили в Смольном. Глава города также поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в аварии.



Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Водитель задержан.

