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    Автобус упал в Мойку

    Беглов: создана комиссия для выяснения причин ДТП с автобусом, упавшим в Мойку

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    В Петербурге по поручению Александра Беглова создана комиссия для выяснения причин ДТП с пассажирским автобусом, упавшим в Мойку, и организации помощи пострадавшим. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Смольного.

    Автобус, который при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, пробил ограду и упал в реку Мойку, следовал по маршруту№ 262, уточнили в Смольном. Глава города также поручил комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в аварии.

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Водитель задержан.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика. Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что лично осуществляет координацию работы.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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