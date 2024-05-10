Видео покажет момент падения автобуса в Мойку из кабины водителя: записи уцелели

Правоохранительные органы работают с автобусом, который достали из Мойки после аварии на Поцелуевом мосту. Изъяты видеозаписи с камеры внутри кабины водителя, сообщает вечером 10 мая пресс-служба комитета по транспорту.

Кроме того, по поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова комтранс начал комплексную проверку перевозчика — ООО «Такси». Комитет и перевозчик оказывают следствию необходимое содействие.