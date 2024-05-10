Видео покажет момент падения автобуса в Мойку из кабины водителя: записи уцелели

Правоохранительные органы работают с автобусом, который достали из Мойки после аварии на Поцелуевом мосту. Изъяты видеозаписи с камеры внутри кабины водителя, сообщает вечером 10 мая пресс-служба комитета по транспорту.
Кроме того, по поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова комтранс начал комплексную проверку перевозчика — ООО «Такси». Комитет и перевозчик оказывают следствию необходимое содействие.
На данный момент ограничения в движении транспорта на участке, где произошло ДТП, а также по реке Мойке сняты. Движение транспорта полностью восстановлено.
Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста около часа дня 10 мая. Спасателям удалось поднять из затонувшего автобуса девятерых, трое из которых скончались. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое, четверо находятся в клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. В НИИ имени Джанелидзе доставили двух пострадавших, еще одного — в горбольницу №26 на улице Костюшко.