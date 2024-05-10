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    Автобус упал в Мойку

    Водитель упавшего в Мойку автобуса назвал свою версию событий

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    Водитель упавшего в Мойку автобуса в ходе опроса назвал свою причину произошедшего в пятницу, 10 мая, ЧП.

    По данным «Фонтанки», он обвинил в произошедшем несработавшие тормоза. Мужчина был допрошен как подозреваемый.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя в рамках уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    За рулем автобуса находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, маршрут обслуживает ООО «Такси». По словам перевозчика, авария произошла «на пятом часу работы», а накануне водитель отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался. Сейчас мужчина «находится в больнице в тяжелом состоянии».

    Автобус с пассажирами упал в Мойку в районе Поцелуева моста днем 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.

    Спасатели МЧС России     подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три пассажира скончались. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Возбуждено два уголовных дела. Ранее сообщалось, что, предварительно, в салоне могли находиться около 15 человек, а число погибших могло достигнуть шести.

    На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты МЧС, медики скорой помощи, представители комитета по транспорту и компании-перевозчика.

    «Фонтанка» ведет онлайн в связи с происшествием.

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