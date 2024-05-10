Водитель упавшего в Мойку автобуса назвал свою версию событий

Водитель упавшего в Мойку автобуса в ходе опроса назвал свою причину произошедшего в пятницу, 10 мая, ЧП.



По данным «Фонтанки», он обвинил в произошедшем несработавшие тормоза. Мужчина был допрошен как подозреваемый.



Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя в рамках уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

За рулем автобуса находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, маршрут обслуживает ООО «Такси». По словам перевозчика, авария произошла «на пятом часу работы», а накануне водитель отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался. Сейчас мужчина «находится в больнице в тяжелом состоянии».