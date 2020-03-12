В Петербурге семерых недовольных поправками в Конституцию увезли в полицию. Там разбираются с митингом

Пока у здания Мариинского дворца в Петербурге пикетируют против поправок в Конституцию, число задержанных достигло семи. Некоторые из активистов развернуть плакаты не успели.



Как сообщил координатор проекта «Красивый Петербург» Красимир Врански, 12 марта на выходе из дома полицейские встретили активистку «Открытой России» Ларису Кучерову и замглавы МО «Гавань» Сергея Кузина. Также на пороге с правоохранителями не разминулся муниципальный депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин.

«Задержали на выходе из дома. Якобы составлен КУСП за нарушение на каком-то митинге», — написал он в своём Telegram-канале, отметив, что его везут в 43-й отдел.