В Петербурге семерых недовольных поправками в Конституцию увезли в полицию. Там разбираются с митингом
Пока у здания Мариинского дворца в Петербурге пикетируют против поправок в Конституцию, число задержанных достигло семи. Некоторые из активистов развернуть плакаты не успели.
Как сообщил координатор проекта «Красивый Петербург» Красимир Врански, 12 марта на выходе из дома полицейские встретили активистку «Открытой России» Ларису Кучерову и замглавы МО «Гавань» Сергея Кузина. Также на пороге с правоохранителями не разминулся муниципальный депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин.
«Задержали на выходе из дома. Якобы составлен КУСП за нарушение на каком-то митинге», — написал он в своём Telegram-канале, отметив, что его везут в 43-й отдел.
Уже у Законодательного собрания задержали Ольгу Смирнову, Дмитрия Негодина, Евгения Мусина, Марину Кен. «ОВД-инфо» добавляет в список Ларису Павлову.
В группе помощи задержанным сообщают, что всем активистам вменяют статью 20.2 КоАП — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания». Негодина хотят привлечь также по ст. 19.3 КоАП за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции — он якобы отказался показывать паспорт.
В ходе второго чтения в Госдуме 10 марта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова внесла поправку, позволяющую Владимиру Путину баллотироваться в президенты после 2024 года, когда окончится его второй срок. Предложение Терешковой было поддержано. 11 марта Госдума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию, в этот же день их одобрил Совет Федерации. Теперь проект поправок должны одобрить две трети региональных парламентов страны.
С утра 12 марта комитет по законодательству Заксобрания рекомендовал депутатам одобрить поправки в Конституцию. Решение поддержали 9 членов комиссии, один проголосовал против, и еще трое воздержались.