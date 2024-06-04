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    БПЛА атаковали транспорт в Белгородской области. В служебном автобусе контузило мужчину

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    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Два населенных пункта подверглись атаке с помощью трех беспилотников в Борисовском районе Белгородской области 4 июня. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

    В селе Байцуры дрон попал в служебный автобус сельскохозяйственного предприятия, в этот момент там был водитель. Его контузило. Он доставлен в больницу в Белгороде.

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    Второй БПЛА атаковал спецтехнику для перевозки комбикормов на территории сельхозпредприятия. Машина полностью сгорела. Третий дрон атаковал поселок Борисовка. Повреждены кровля хозяйственного объекта и один легковой автомобиль.

    «Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — отмечает Гладков.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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