    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    754мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.38eur96.87

    В баре «Сплетни» опровергли факт избиения курсанта Можайки, который позднее скончался

    2078
    1 комментарий

    Курсант Военно-космической академии имени Можайского не работал в баре Анны Асти «Сплетни» непосредственно перед смертью и, соответственно, не получал там повреждений. Об этом «Фонтанке» 4 июня сообщила управляющая заведением.

    «Сотрудник был на смене 31 мая, больше не выходил. Никаких конфликтов в баре в этот день не было. По запросу полиции мы предоставили все подтверждения по данному вопросу», — добавила собеседница «Фонтанки».

    Скончавшийся курсант был охранником на аутсорсе. Он подменял сотрудников по мере необходимости не только в баре «Сплетни», но и в других.

    21-летний четверокурсник Можайки был найден мертвым в квартире на проспекте Авиаконструкторов. Перед этим он отправлял своей девушке видео, на котором демонстрирует разбитый нос. По мнению близких, именно побои могли стать причиной гибели. Отец покойного настаивает на расследовании.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Гибель
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close