В баре «Сплетни» опровергли факт избиения курсанта Можайки, который позднее скончался

Курсант Военно-космической академии имени Можайского не работал в баре Анны Асти «Сплетни» непосредственно перед смертью и, соответственно, не получал там повреждений. Об этом «Фонтанке» 4 июня сообщила управляющая заведением.



«Сотрудник был на смене 31 мая , больше не выходил. Никаких конфликтов в баре в этот день не было. По запросу полиции мы предоставили все подтверждения по данному вопросу», — добавила собеседница «Фонтанки».



Скончавшийся курсант был охранником на аутсорсе. Он подменял сотрудников по мере необходимости не только в баре «Сплетни», но и в других.

