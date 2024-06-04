В баре «Сплетни» опровергли факт избиения курсанта Можайки, который позднее скончался

Курсант Военно-космической академии имени Можайского не работал в баре Анны Асти «Сплетни» непосредственно перед смертью и, соответственно, не получал там повреждений. Об этом «Фонтанке»
«Сотрудник был на смене
Скончавшийся курсант был охранником на аутсорсе. Он подменял сотрудников по мере необходимости не только в баре «Сплетни», но и в других.
21-летний четверокурсник Можайки был найден мертвым в квартире на проспекте Авиаконструкторов. Перед этим он отправлял своей девушке видео, на котором демонстрирует разбитый нос. По мнению близких, именно побои могли стать причиной гибели. Отец покойного настаивает на расследовании.