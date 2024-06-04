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    Военно-транспортная авиация РФ отказывается от разработанных на Украине самолетов Ан-22 «Антей»

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    Военно-транспортная авиация (ВТА) России с 2024 года прекращает эксплуатацию самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей». Об этом 4 июня сообщил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в эфире «Соловьев Live».

    Он рассказал, что в Твери сейчас базируется 12-я дивизия ВТА, которая считается самой тяжелой дивизией в мире, поскольку на вооружении сейчас состоят Ан-124 («Руслан»).

    «До этого были легендарные «Антеи», которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем эксплуатацию», — рассказал Владимир Бенедиктов (цитата по ТАСС).

    Ан-22, он же «изделие 100» и «Петух» (Cock) по кодификации НАТО, — советский тяжелый турбовинтовой транспортный самолет, является самым большим в мире самолетом на турбовинтовом двигателе. Воздушное судно было разработано в 1965 году на базе конструкторского бюро Олега Антонова в Киеве. Самолет предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для десантирования с парашютом. Серийно с 1965 года было произведено 69 экземпляров. Использовался в ВВС СССР, а затем и в ВВС России, продолжает состоять во флоте украинской авиакомпании Antonov Airlines.

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