Военно-транспортная авиация РФ отказывается от разработанных на Украине самолетов Ан-22 «Антей»

Военно-транспортная авиация (ВТА) России с 2024 года прекращает эксплуатацию самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей». Об этом 4 июня сообщил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в эфире «Соловьев Live».

Он рассказал, что в Твери сейчас базируется 12-я дивизия ВТА, которая считается самой тяжелой дивизией в мире, поскольку на вооружении сейчас состоят Ан-124 («Руслан»).

«До этого были легендарные «Антеи», которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем эксплуатацию», — рассказал Владимир Бенедиктов (цитата по ТАСС).