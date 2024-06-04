Байкера госпитализировали с улицы Есенина после встречи с «Фольксвагеном»

Мастер по ремонту холодильников пострадал в ДТП на севере Петербурга.
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Мастер по ремонту холодильников пострадал в ДТП на севере Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке»
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