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    Байкера госпитализировали с улицы Есенина после встречи с «Фольксвагеном»

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    Мастер по ремонту холодильников пострадал в ДТП на севере Петербурга. 53-летний мужчина ехал по улице Есенина, когда в районе дома № 16 из двора выехал белый «Фольксваген». В результате байк врезался в левое крыло машины, а мотоциклист был госпитализирован.

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    Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, пострадавший в аварии получил сочетанную травму груди, конечностей, переломы ключицы и обеих лодыжек. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Его лечением занимаются врачи Елизаветинской больницы.

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