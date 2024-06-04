В Петербурге объявили довыборы в городской парламент

Санкт-Петербургская избирательная комиссия объявила довыборы в 18-м округе Законодательного собрания. Голосование пройдёт в течение трёх дней в сентябре.



Округ № 18 расположен на территории Кировского и Красносельского районов. Избранный от этой территории Алексей Далматов в прошлом году сдал мандат, объяснив это личными обстоятельствами. На его место претендует кандидат от «Единой России» Александр Малькевич, спецпредставитель губернатора и бывший медиаменеджер структур Евгения Пригожина.

Напомним, три дня будут идти и выборы губернатора Петербурга. Голосование пройдет 6, 7 и 8 сентября.