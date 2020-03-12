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12.03.2020 10:05
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Активисты встали в пикеты против поправок в Конституцию у Мариинского дворца. Их задерживают на подходах

Петербургские активисты встали в одиночные пикеты у здания Мариинского дворца с утра 12 марта. Они призывают не голосовать за поправки в Конституцию и называют происходящее «государственным переворотом».

Фото: Ирина Корбат «Фонтанка.ру»

Как стало известно «Фонтанке», на выходе из дома полиция остановила координатора «Объединенных демократов» в Петербурге Сергея Кузина, который также направлялся на площадь. Задержание муниципального депутата подтвердил координатор проекта «Красивый Петербург» Красимир Врански, по его информации, правоохранители не стали ничего объяснять и отвезли Кузина в отдел полиции. По данным «Фонтанки», его доставили отдел №43 по Петроградскому району. К 9 утра среди задержанных могли оказаться и другие активисты. Предположительно речь идет об активистах — Ларисе Кучеровой и Евгении Мусине.

В четверг в Законодательном собрании Петербурга депутатам предстоит рассмотреть проект поправок в Конституцию. Сначала их обсудят на парламентском комитете по законодательству.

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Комментарии (9)

Suricata
Эх Аврора, пора расселять орудие)))
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Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
ForaySpb
Вот почему у нас отменили понятие «враг народа»?! Отменили статью за тунеядство? Сейчас разгар рабочего дня. Почему они не работают? Трудовых лагерей у нас не хватает. Всех этих активистов - врагов народа - туда - с билетом в одну сторону.
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