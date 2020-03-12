Активисты встали в пикеты против поправок в Конституцию у Мариинского дворца. Их задерживают на подходах
Петербургские активисты встали в одиночные пикеты у здания Мариинского дворца с утра 12 марта. Они призывают не голосовать за поправки в Конституцию и называют происходящее «государственным переворотом».
Как стало известно «Фонтанке», на выходе из дома полиция остановила координатора «Объединенных демократов» в Петербурге Сергея Кузина, который также направлялся на площадь. Задержание муниципального депутата подтвердил координатор проекта «Красивый Петербург» Красимир Врански, по его информации, правоохранители не стали ничего объяснять и отвезли Кузина в отдел полиции. По данным «Фонтанки», его доставили отдел №43 по Петроградскому району. К 9 утра среди задержанных могли оказаться и другие активисты. Предположительно речь идет об активистах — Ларисе Кучеровой и Евгении Мусине.
В четверг в Законодательном собрании Петербурга депутатам предстоит рассмотреть проект поправок в Конституцию. Сначала их обсудят на парламентском комитете по законодательству.