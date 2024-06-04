Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Полярный исследователь и депутат Государственной думы Артур Чилингаров был похоронен 4 июня на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщают РИА Новости.

Героя СССР и Героя России похоронили под звуки национального гимна. На траурной церемонии присутствовали члены семьи и близкие. Рядом с местом погребения Чилингарова покоятся академик Николай Лавёров и народная артистка Советского Союза Вера Васильева.



Ранее сегодня в храме Христа Спасителя прошла церемония прощания, на которой присутствовали секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, хоккеист Александр Овечкин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и многие другие. Траурные венки на похороны направили президент России Владимир Путин, администрация президента РФ, Госдума, Совет Федерации, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. К соболезнованиям по поводу кончины Чилингарова присоединился премьер-министр Армении Никол Пашинян.