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    «Шевроле» столкнулся с машиной дорожников на «Нарве» и стал грудой металла. Пострадали трое

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    Жёсткое ДТП с участием автомобиля дорожной службы произошло на федеральной трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти. Полиция показала, что осталось от легковой, не объехавшей грузовик.

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    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 июня, «Шевроле Клан» столкнулся с отмывавшим обочину МКДУ-1 на 34-м километре «Нарвы» накануне около двух часов дня. По предварительным данным, 20-летний водитель легковой машины не справился с управлением.

    Его и пассажира-ровесника увезли в больницу в тяжёлом состоянии. 18-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция.

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