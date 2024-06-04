«Шевроле» столкнулся с машиной дорожников на «Нарве» и стал грудой металла. Пострадали трое

Жёсткое ДТП с участием автомобиля дорожной службы произошло на федеральной трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти. Полиция показала, что осталось от легковой, не объехавшей грузовик.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 4 июня, «Шевроле Клан» столкнулся с отмывавшим обочину МКДУ-1 на 34-м километре «Нарвы» накануне около двух часов дня. По предварительным данным, 20-летний водитель легковой машины не справился с управлением.
Его и пассажира-ровесника увезли в больницу в тяжёлом состоянии. 18-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция.