Автомобилист устроил погром в Никольском, управляя машиной без сознания

В городе Никольское Тосненского района Ленобласти автомобилист протаранил дорожный знак и врезался в стену здания. Причиной стали проблемы со здоровьем. Подробности сообщает 4 июня «Дорожный инспектор».
ДТП произошло накануне на Первомайской улице. По предварительной версии, 27-летний водитель Nissan Tiida потерял сознание, вылетел на тротуар, снес дорожный знак и уперся в стену дома. Предположительно, у мужчины случился приступ эпилепсии. К машине подбежали прохожие, вытащили водителя и вызвали скорую помощь. В больнице у него диагностировали перелом стопы.
Похожее ДТП было в мае на Приморском шоссе: неуправляемый ИЖ-27175–40 съехал с дороги, врезался в опору дорожного знака и опрокинулся. Водитель умер, по словам медиков, из-за оторвавшегося тромба.