В Петербурге прозвучат «Ленинградский пломбир», «Сайгон», коммуналка и трамвай

Цикл концертов, посвященных разным составляющим ленинградской и петербургской идентичности, проведет Союз композиторов Петербурга в рамках старейшего музыкального фестиваля города — «Ленинградская музыкальная весна». Слушателей ждут такие программы, как «Ленинградский пломбир», «Ленинградская коммуналка», «Митьки», «Сайгон», «Ленинградский андеграунд», «Джаз в квадрате» и другие.



Сергей Екимов и Хор студентов консерватории Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Фестиваль пройдет с 11 по 23 мая на сценах Большого зала Филармонии, Академической Капеллы, концертного зала Яани Кирик, Союза композиторов и Театра ЛДМ «Новая сцена». На часть концертов была организована бесплатная регистрация (на такие мест уже почти не осталось), часть проводится по билетам.



Так, из бесплатных на момент публикации этого материала еще можно попасть на концерт музыки композиторов — студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова: он пройдет 12 мая в 19:00 в Дубовом зале Дома композиторов и будет носить имя «Ленинградский бестиарий» (12+). Среди анималистических диковинок — «Брачный танец для японской рыбы», «Коты» и номера из цикла «Красная книга животных России» — «Пара шилоклювок», «Обыкновенные тритончики Ланца», «Даурские ежи», «Морская минога», «Утка мандаринка и стая красных волков».



Программа первого крупного концерта фестиваля, 15 мая в Большом зале Филармонии, получила имя в честь пломбира — в ее составе есть сочинение «Криоген» Светланы Лавровой. Также, поскольку концерт центральный для фестиваля, он включит торжественные симфонические сочинения — «Фанфары» Андрея Петрова, Восьмую симфонию Бориса Тищенко (это юбилейное приношение: в 2024 году композитору исполнилось бы 85 лет) и «Весенний» концерт Сергея Слонимского для скрипки с оркестром. Завершит вечер фортепианный концерт худрука фестиваля, главы Союза композиторов Петербурга Антона Танонова. 12+



Антон Танонов Фото: личный архив композитора, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Другой фестивальный вечер «на выезде» — в Академической капелле 20 мая — будет посвящен Ленинградскому андеграунду (12+). Слушателям обещают явить новый музыкальный язык, средства музыкальной выразительности, игнорирование стилистических ограничений и даже эпатаж. В программе — сочинения Игоря Друха, Геннадия Банщикова, Настасьи Хрущевой, Алексея Крашенинникова и Александра Попова.



«Путешествие из Ленинграда в Петербург» на Новой сцене Театра ЛДМ 22 мая (12+) пройдет под сочинения Евгения Петрова, Владиславы Малаховской (премьера сочинения «Ленинградское детство» на стихи Галины Илюхиной), Сергея Дягилева, Ольги Фокиной, Бориса Березовского, Сергея Поддубного (Фантазия для фортепиано с оркестром «Ночной Петербург»), Вячеслава Крутика (симфоническая картина «Рассвет над Петербургом»), Виктора Плешака («Ночные города»), Антона Танонова («Свидание с Петербургом») и Светланы Нестеровой (симфонический микс на темы петербургских композиторов «Весне — дорогу»).



А завершит фестиваль программа хоровой музыки «Ленинградский трамвай» в Яани Кирик 23 мая (12+). Слушателей ждут сочинения Сергея Екимова, Валерия Гаврилина, Якова Дубравина, Владимира Сапожникова, Светланы Нестеровой, Юрия Фалика и Сергея Слонимского. «Трамвай», судя по всему, уедет далеко: в программе есть и «Маленькие станции России», и «Сказание о Козьме Минине и граде Нижнем Новгороде», и «Волга — вечная сила Руси».

Фестиваль «Ленинградская музыкальная весна» проводится в 2024 году 57-й раз и знакомит с академической музыкой ленинградских-петербургских композиторов.

